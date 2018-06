Den fynske greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er havnet i noget af et stormvejr, efter han på kontroversiel vis har valgt at overdrage sit gods til sin søn i stedet for sin førstfødte datter, der føler sig snydt. Selv kan greven dog ikke forstå postyret.

»Det eneste, jeg kan sige, det er, at det er svært at forklare, hvorfor vi har de traditioner, vi har. Det hænger jo sammen med det adelspatent, vi har. Og det kan ikke forklares i en moderne verden, men vi lever jo ikke nødvendigvis i en moderne verden. Det er gamle værdier, vi har,« uddyber han for BT.

Greven er ved at overdrage sit gods Hvidekilde ved Svendborg på Fyn, der har en værdi på 250 millioner kroner, til sin 21-årige søn, Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Sagen har vakt opsigt, da grevens 39-årige datter af første ægteskab, Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, i mange år havde fået stillet godset i udsigt. Men da hun var 18 år fik hendes far en søn. Og dermed forsvandt udsigten til godset for hende.

Greven har nemlig et testamente, hvor det fremgår, at en mandlig arving har forret til at arve godset fremgår en kvindelig arving. Testamentet er lavet for at følge slottets, der har været i familiens eje siden 1725, oprindelige patent.

»Det er ikke rettet mod nogen i min familie, for det er et testamente, vi lavede, da jeg var 18 år, så det er for at følge traditionerne«, siger den 66-årige greve, der godt ved, at datteren er utilfreds. Han ønsker dog ikke at kommentere yderligere på familiestridigheden.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Hun har dog tidligere i en mail til DR givet udtryk for, at hun føler sig snydt, og at hun mener, at ligestillingen bør gælde.

Og hun får opbakning mange steder fra. Både på BTs og andre facebookside og i en afstemning på bt.dk er et flertal af brugerne enige i, at hun bør være den rette arving til slottet.

Ifølge Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn handler det dog ikke kun om at videregive godset – men om ’hele pakken’. Når godset går i arv til hans søn, vil det følges med grevskabet, da hans søn også har arvet titlen af greve. Derimod har hans datter ’kun’ fået titlen komtesse, som vil bortfalde, hvis hun gifter sig borgerligt.

Hos Institut for Menneskerettigheder oplyser teamleder for køn Bjarke Oxlund, at der ikke i loven er noget, der forhindrer greven i at favorisere sin søn frem for en datter i sit testamente.

»Ifølge Arveloven har han ret til at testamentere 75 procent af det han vil til dem, han vil,« siger Bjarke Oxlund.

Nedsat arveafgift Årsagen til, at greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn har valgt at overdrage Hvidkilde Gods til sin søn netop nu, skyldes at arveafgiften ved generationsskifte i familievirksomheder er blevet nedsat. Greven har tidligere fortalt, at han blot gik ventede på, at politikerne vedtog en nedsættelse, før han lod overdragelsen gå i gang. Og det bekræfter han nu: »Nu har vi en chance, hvor vi kan se, at ejensomsværdi og den skat, vi har lige nu, giver god mening. Skatten falder over de næste år fra syv til fem pprocent, men jeg har valgt at gøre det nu, da jeg kan se, at det kommer til at passe, og det meste af mine gæld er i lange lån, og de er tæt på kurs 100 nu«, forklarer han. . Folketinget vedtog i 2017 en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte. Hvor afgiften i 2017 var på 13 procent, er den i 2018 faldet til syv procent - og den vil til 2020 falde yderligere til fem procent

Ifølge greven bliver datteren ikke økonomisk snydt:

»Hun får noget af min private formue. Men det er da klart, at der er forskel på en herlighedsværdi og det at være godsejer, og der er kun en, der kan være det«, siger greven.

Selv om Carl Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn officielt overtager godset i nær fremtid, så er det dog ikke meningen, at den unge greve allerede nu skal til at være godsherrer. Han skal først gøre sine studier færdig på CBS i København, hvor han læser HA Jur. Derefter er meningen, at han skal have noget erhvervserfaring, før han en dag vender hjem til godset. Indtil da vil hans far bestyre godset.