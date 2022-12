Lyt til artiklen

En mildest talt uventet strid er brudt ud mellem klimaforkæmperen Greta Thunberg og influenceren Andrew Tate.

De seneste dage har de to skændtes online, og det hele startede, da Andrew Tate i et opslag på Twitter fremviste sine 33 biler.

I samme opslag bad han om Greta Thunbergs e-mail-adresse, så han kunne sende hende en fuld liste over sine biler, og hvor meget de udleder.

Sådan en liste ville Greta Thunberg meget gerne have, så hun svarede Andrew Tate, at han bare kunne sende den til e-mailadressen smalldickenergy@getalife.com, som på dansk vel kan oversættes til noget i stil med lilledillerenergi@fådigetliv.com.

Det fik Andrew Tate til at svare hende med en video, hvor han spiser pizza. I videoen understreger han, at pizzabakkerne ikke må være af genanvendeligt pap.

Selvsamme pizzaæsker menes at være det, som torsdag aften fik Andrew Tate og hans bror, Tristan, anholdt.

De blev tilbageholdt i 24 timer og sammen med to rumænere anklaget for at have seksuelt udnyttet seks kvinder. Det rumænske politi skulle være slået til, de genkendte navnet på pizzaæskerne, som er et rumænsk mærke.

Netop det faktum, at pizzaæskerne, som Andrew Tate brugte til at håne Greta Thunbergs klimakamp, er det, der var med til at fælde ham, har fået Greta Thunberg til tasterne igen.

»Det er det, der sker, når du ikke genanvender dine pizzabakker,« skriver hun på Twitter.

Den rumænske anklager har anmodet om, at fængslingen af de fire mænd forlænges i 30 dage.