Den smukke model Chrissy Teigen og hendes mand, musikeren John Legend, venter deres tredje barn, en dreng, til januar.

Men Chrissy Teigens graviditet har langt fra været en dans på roser. Og fra en hospitalsseng beskriver den kommende mor til tre nu, hvor hård graviditeten indtil videre har været.

»Jeg blødte hele, hele tiden,« fortæller hun i en story på Instagram. I videoen er hun iklædt hospitalstøj, og man kan ane hospitalsstuen, hun ligger på, i baggrunden.

Modellen har blødt i næsten en måned, fortæller hun, mens hun uddyber, at hun har blødt mere, end man gør under en almindelig menstruation.

»Han er den stærkeste lille gut i det mest elendige hus,« siger hun om den lille dreng i hendes mave, som altså her er beskrevet som et hus.

Af samme årsag er hun af sin læge blevet befalet af blive liggende i sin seng, og det har hun da også gjort i en hel måned. En måned, hvor hun kun har måttet stå ud af sengen for at gå hurtigt på toilettet.

Men søndag blev modellen indlagt på et hospital Los Angeles, fordi, som hun fortæller til sine 31 mio. følgere: »i dag stoppede det slet ikke med at bløde, og det er åbenlyst rigtig skidt«.

»Hans hus er ved at falde fra hinanden. Det havde ikke et godt grundlag til at begynde med. Hvis jeg kan klare den gennem de næste par uger, og min lille dreng også kan, så kan vi komme gennem farezonen. Men vi skal igennem det her først. Det er skræmmende, men vi (Teigen og lægerne red.) gør alt, hvad vi kan.«

TOPSHOT - John Legend (R) and US model and wife of John Legend Chrissy Teigen arrive on the red carpet for the 89th Oscars on February 26, 2017 in Hollywood, California.

Af samme årsag frabeder Chrissy Teigen sig også dem, hun omtaler som »Twitter-lægerne«. Det skyldes, at folk på de sociale medier den seneste måned har stået i kø for at diagnosticere og spekulere i, hvad der er galt med Chrissy Teigen, siger hun:

»Stol på, at jeg har læger, der ved, hvad de laver. Jeg deler meget, men ikke alt, og mine læger ved det hele. Siden hverken jeg eller babyen kan gøre noget, så lad være.«

Chrissy Teigen fortæller, at selvom hun bløder, så er babyen sund og bevæger sig fortsat meget i hendes mave, og at hun selv også har det godt og trods alt føler sig glad.

John Legend og Chrissy Teigen har været gift siden 2013, og de har sammen børnene Luna på fire år og Miles på to år.