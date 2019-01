Popstjernen Jessica Simpson er gravid og har brug for hjælp.

Heldigvis har hun 4,4 millioner følgere på Instagram, der står klar med gode råd og vejledning.

Torsdag delte den 38-årige kvinde, som i øjeblikket er gravid med sit tredje barn, et billede af sin voldsomt hævede fod.

'Nogle hjælpemidler?! Hjælp!!!!,' skriver Jessica Simpson til billedet.

Vis dette opslag på Instagram Any remedies?! Help!!!! Et opslag delt af Jessica Simpson (@jessicasimpson) den 10. Jan, 2019 kl. 5.10 PST

Selvom hævede ben (ødem) er en forventelig del af en graviditet, fordi kroppen simpelthen indeholder mere væske og blodårerne udsættes for et større pres end normalt, har billedet chokeret mange af popstjernes fans.

'Gå til lægen!!!! Mine så også sådan ud, og jeg havde svangerskabsforgiftning,' skriver en.

'Gå til lægen! Benene op, is og slap af,' skriver en anden.

Flere anbefaler Jessica Simpson at tage på skadestuen, mens størstedelen deler deres egne tips og tricks. Alt fra en diæt bestående af vandmelon til et fodbad med salt.

Ifølge Sundhed.dk er det anbefalingsværdigt for kvinder med hævede ben at sidde med benene højt løftet og bruge støttestrømper.