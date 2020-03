Hvis Katy Perry selv kunne vælge, er hun ikke i tvivl - hun vil helst have en pige.

Det gjorde hun klart under en optræden i Australien søndag.

»Jeg håber, det er en pige,« lød det fra den gravide sangerinde, da hun stod på scenen i forbindelse med VM i kvinde-Cricket.

Om udmeldingen var farvet af, at den 35-årige sangerindes optræden faldt samme dag som kvindernes internationale kampdag, kan man kun gisne om.

Katy Perry indtog scenen ved VM i kvindecricket med babybule og kvindesymbol. Foto: MICHAEL DODGE Vis mere Katy Perry indtog scenen ved VM i kvindecricket med babybule og kvindesymbol. Foto: MICHAEL DODGE

Dog var det tydeligvis ikke gået Katy Perrys næse forbi, hvilken dag det var.

Hun var nemlig iført to forskellige kostumer med kvindesymbolet trykt på, ligesom at scenen, hun optrådte på, var formet som et stort kvindesymbol.

Det er blot få dage siden, den 35-årige sangerinde afslørede, at hun venter sit første barn sammen med sin forlovede - skuespilleren Orlando Bloom.

Lørdag viste hun sig første gang i offentligheden med den runde mave, og søndag markerede første gang, hun indtog scenen med en synlig bule på maven.

"I hope it’s a GIRL" @katyperry on her #babycat pic.twitter.com/QYNsuFxiic — Katy Perry Pics (@katyperryspics) March 8, 2020

I hele sit første trimester har Katy Perry formået at holde graviditeten hemmelig for verden, så derfor var det en stor overraskelse for mange, da hun torsdag afslørede, at hun er gravid.

En afsløring, som skete i form af offentliggørelsen af musikvideoen til hendes seneste single 'Never worn white', som mere eller mindre er én stor kærlighedserklæring til hendes forlovede Orlando Bloom.

I sangen lyder det blandt andet, at hun er mere end klar til at give ham det endegyldige 'ja' til ægteskabet.

Og i slutningen af musikvideoen ser man sangerinden iført en transparent kjole, der giver frit udsyn til hendes gravide mave.