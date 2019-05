Der er nu under en måned til, at en velkendt reality-deltager skal føde, men hun føler sig stadigvæk ikke helt klar til at blive mor.

Katrine Aakjær Nielsen formåede ikke at finde kærligheden, da hun medvirkede i DR-programmet ‘Gift ved første blik’ tilbage i 2014.

Siden han hun dog selv fundet den, og i 2016 flyttede hun sammen med kæresten Jeppe i en fælles lejlighed.

Sidenhen har de to købt hus, og i december sidste år afslørede en lykkelig Katrine, og hun og Jeppe bliver forældre til juni.

Kort efter kunne de desuden løfte sløret for, at de venter sig en lille pige.

For en uge siden var der præcis en måned til, at Katrine og Jeppe bliver forældre.

Og selvom ‘Gift ved første blik’-kendingen tidligere har fortalt, at de venter utålmodigt på den lille ny, føler hun sig dog endnu ikke helt mentalt klar til at blive mor, nu hvor tiden nærmer sig med hastige skridt.

'I går fik vi gjort bilen klar til autostolen, og i aften skal jeg for alvor have gang i at få pakket den dersens hospitalstaske. Jeg er egentlig overbevist om, at jeg går en uges tid over termin, for er der et rart sted at være, må det da bestemt være i min mavse. Hun må dog gerne holde sig væk fra at ankomme på min egen fødselsdag den 9. juni,' fortæller Katrine på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Jeppe vil egentlig gerne bare have hende ud nu, men det ville virkelig overraske mig. Mentalt er jeg heller ikke på nogen måde klar allerede nu, men bliver man mon nogensinde det?'

Mon ikke, at Katrine nok skal blive helt klart til sin nye rolle, når først den lille ny er kommet.

Se det fine billede af Katrines voksende mave herunder:

