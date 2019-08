Den unge mor skal gå sygemeldt, indtil hun føder i november.

En lykkelig Simone Pedersen afslørede i maj over for Realityportalen, at hun var gravid og til november skulle føde en lille pige. Det er ‘De unge mødre’-deltagerens første barn med Kasper, mens hun har datteren Emliy fra et tidligere forhold.

Den unge mor er sat til at føde til november, men indtil da skal hun gå hjemme. For to uger siden blev hun nemlig sygemeldt fra sin uddannelse til pædagogmedhjælper. Det fortæller hun til Realityportalen.

'Det går okay. Jeg er fuldtids-sygemeldt med bækkenløsning, så jeg synes, det er lidt kedeligt. Men ellers går det godt med det hele', siger den unge mor, der skal være sygemeldt, indtil hun føder.

Det er dog ikke med Simones gode vilje, at hun nu skal gå derhjemme.

'Jeg havde håbet på, at jeg kunne være på min uddannelse, frem til jeg rigtig skulle på barsel, så det er jeg selvfølgelig ret ked af. Men der er jo ikke noget at gøre, og mit praktiksted var meget forstående, så det var rigtig dejligt', siger den unge mor, der kan fortsætte på studiet efter sin barsel.

Emliy glæder sig

I den nye sæson af ‘De unge mødre’ på Dplay var seerne med, da Simone var til kønsscanning og fandt ud af, at det er en pige, hun venter. Her kunne seerne også se, at datteren Emliy i første omgang ikke var helt tilfreds med det, da hun håbede på en lillebror. Sådan er det dog ikke længere.

'Emliy glæder sig rigtig meget. Hun har faktisk købt en del ting til lillesøster og snakker hele tiden om hende', siger Simone og fortsætter:

'Hun snakker til min mave, og når jeg har købt nogle ting, spørger hun: “Er det til lillesøster”, og hvis jeg siger ja, spørger hun, om hun må lege med det, indtil lillesøster kommer. Og selvfølgelig må hun det.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Herunder kan du se den fine mave, som ‘De unge mødre’-deltageren har fået sig: