Nu kan vi glæde os til at se 'Melodi Grand Prix'-stjernen på skærmen.

For 15 år siden gik børn landet over og sang ‘shabadibada shabadibada ai, ai, ai, ai’, efter at Anne Gadegaard vandt børnenes 'Melodi Grand Prix' med sin sang 'Arabiens drøm'.

Sidenhen har sangerinden også medvirket i voksenudgaven af 'Melodi Grand Prix', men vi har desuden også fået hende at se på tv. Både som vært på DR Ultra under børnenes MGP 2017, men også i 'Helt i skoven' i 2016.

Hun har tidligere fortalt, at hun godt kunne tænke sig at lave mere tv, og det er nu blevet en realitet:

'Endelig kan jeg fortælle om min hemmelighed. De næste par måneder, indtil jeg har født faktisk, skal jeg følges af et lille kamerahold. Det kamerahold er nemlig i gang med at følge mig til det program, der hedder 'Influencers', som bliver vist på YouSee og YouTube. Programmet blev allerede skudt i gang tidligere på året med første sæson 1, og jeg skal så medvirke i sæson to,' afslører Anne Gadegaard på sin blog.

'Der er flere årsager til, hvorfor jeg har sagt ja til at medvirke. Som I ved, har jeg blogget i vanvittig mange år, men stoppede med det, fordi jeg ikke helt kunne finde mig selv i det hele. Det kan jeg nu, og det er blandt andet det, I skal se. Desuden vil de her optagelser altid være der. Det vil sige, at om fem-ti år kan jeg se det med min lille pige. Hun kan se, hvordan det var at have hende inde i maven, og hvordan jeg var på det tidspunkt. Det er da så specielt, og jeg elsker ideen om at hun og jeg skal sidde og se det sammen,' forklarer Anne og tilføjer til sine følgere på bloggen:

'Det er også til jer. På den her måde kan I følge med i mit liv og min graviditet 'in real life' og på en helt anden måde, end I gør nu. Jeg håber i hvert fald, at I vil se med, når det kommer.'

Også 'Paradise'-baben Tina Maria skal medvirke i 'Influencers'.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk