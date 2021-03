Tortur, mishandling samt brutale slag eller anden form for bevidst mishandling af et barn under 18 år.

Det er, hvad Alabama Shakes-trommeslager Steven William Johnson ifølge anklagemyndigheden i Alabama har gjort sig skyldig i.

I sidste uge blev han således anholdt og varetægtsfængslet, og han bliver kun løsladt forud for retssagen, såfremt nogen betaler 21.500 dollar i kaution.

Det skriver blandt andre Rolling Stone og The Guardian, der også oplyser, at den 35-årige musiker skal for retten 7. april.

Hvad, han helt konkret er mistænkt for, er fortsat ukendt.

Sikkert er det dog, at det ikke er første gang, han er kommet i karambolage med lovens lange arm.

I september 2019 blev han anholdt, da han ikke havde overholdt et polititilhold mod sin ekshustru, som beskyldte ham for trusler, chikane, stalking og for at have taget kvælertag på hende i kølvandet på deres skilsmisse i 2018.

Da han for præcis et år siden sad på anklagebænken i sagen, erkendte han sin skyld og blev idømt en betinget fængselsstraf på et år samt to års prøveløsladelse.

Alabama Shakes. Fra venstre Heath Fogg, Brittany Howard, Steve Johnson og Zac Cockrell. Foto: MIKE NELSON Vis mere Alabama Shakes. Fra venstre Heath Fogg, Brittany Howard, Steve Johnson og Zac Cockrell. Foto: MIKE NELSON

Hvordan, han forholder sig til den nye sigtelse, der er blevet rejst, er for nuværende offentligheden ukendt.

Det er ikke lykkedes amerikanske medier at få en kommentar fra hverken hans advokat eller fra en talsperson for Alabama Shakes.

Bandet, der blev dannet i 2009, var adskillige gange nomineret til priser og vandt i 2016 to Grammy-awards for deres andet album.

To år senere annoncerede bandet, at det ville holde en pause, da forsanger Brittany Howard ønskede at jagte en solokarriere.