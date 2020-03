Amerikanske Deborah Dugan er havnet i en bitter strid med sin nu tidligere arbejdsgiver, The Recording Academy, der uddeler verdens største musikpriser, nemlig Grammy Award-priserne.

Kun ti dage før prisuddelingen i januar blev chefen for arrangementet, Deborah Dugan, suspenderet.

Siden har der kørt en undersøgelsessag mod hende, der nu har resulteret i en decideret fyring. Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC og The New York Times.

The New York Times skriver, at Dugan i første omgang blev fyret for 'ureglementeret adfærd'.

Den ureglementeret adfærd dækker her over ødelæggende mediekampagner, mangler og fejl samt beskyldninger om, at afspore Grammy Awards.

Hovedpersonen selv har dog en anden opfattelse af sin fyring, forklarer hun i en udtalelse. Heri lyder det, at hun er blevet fjernet for at italesætte noget af det, der foregår bag lukkede døre i firmaet.

Ifølge Dugan foregår der blandt andet seksuel chikane, korrupte afstemningsprocedure og interessekonflikter blandt bestyrelsesmedlemmer. Hun hævder videre, at hun selv er blevet chikaneret af en advokat tilknyttet firmaet.

»Selvom jeg er skuffet over den nyeste udvikling, så er jeg ikke overrasket over akademiets måde at håndtere whistleblowers på. Er nogle overraskede over, at deres undersøgelser ikke inkluderede et interview med mig eller påpegede interessekonflikterne og korrupte afstemningsprocedure?« lyder det i udtalelsen.

Deborah Dugans advokater agter, ifølge medierne, at føre sag mod The Recording Academy.

The Recording Academy overvejede ellers at indgå en forligsaftale med Deborah Dugan, men valgte i sidste ende muligheden fra:

»Vi kunne ikke belønne hende med en lukrativ aftale og dermed vise, at en opførsel som hendes ikke har nogen konsekvenser. Vores medlemmer, ansatte og hele musikindustrien fortjener bedre end det,« udtaler firmaet, ifølge The New York Times.

Deborah Dugan blev ansat som direktør i The Recording Academy i maj 2019.