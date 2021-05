»Da jeg vågnede, lå han ovenpå mig.«

Sådan lød det fra en grædende amerikansk kvinde, der i en høring tirsdag skulle forsøge at overbevise en dommer om, at hun for 18 år siden blev voldtaget, og at der derfor skal køres en retssag mod gerningsmanden.

Gerningsmanden – påstår hun – er 'That ’70s Show'-skuespilleren Danny Masterson.

»Det næste, jeg kan huske, er, at jeg rev ham i håret for at få ham af mig,« sagde kvinden videre i retten, skriver AP, der dækkede den timelange høring.

Ifølge nyhedsbureauet påstår kvinden, der bliver kaldt Jen B., at hun mødte Danny Masterson for to årtier siden, fordi de begge var en del af den samme Scientology-kirke.

Kvinden påstår endvidere, at hun 25. april 2003 tog forbi Danny Mastersons hjem for at hente nogle nøgler, men at de to begyndte at snakke, og at hun derfor blev hængende.

I løbet af aftenen bad hun skuespilleren om en drink med vodka, og små tyve minutter efter, begyndte hun at blive træt og dårlig.

Hun påstår, at Danny Masterson efterfølgende slæbte hende ovenpå, hvor hun kastede op, og at han derfor placerede hende under bruseren, mens hun skiftevis faldt i søvn og var ved bevidsthed.

Masterson med Aston Kutcher til CMT Music Awards i 2017. De to spillede sammen i 'That '70s Show' og senere igen i 'The Ranch' i 2017, hvor Danny Masterson dog endte med at blive skrevet ud af serien på grund af politiefterforskningen mod ham. Det skete i kølvandet på MeToo-bevægelsens opmærksomhed. REUTERS/Harrison McClary/File Photo. Foto: Harrison McClary Vis mere Masterson med Aston Kutcher til CMT Music Awards i 2017. De to spillede sammen i 'That '70s Show' og senere igen i 'The Ranch' i 2017, hvor Danny Masterson dog endte med at blive skrevet ud af serien på grund af politiefterforskningen mod ham. Det skete i kølvandet på MeToo-bevægelsens opmærksomhed. REUTERS/Harrison McClary/File Photo. Foto: Harrison McClary

Hun påstår endvidere, at hun flere gange vågnede, mens Masterson masserede hendes bare bryster ind i sæbe, og at hun prøvede at slå ham i ansigtet, men at hun havde så få kræfter, at hun ikke kun løfte sine arme ordentligt.

Det næste, hun husker, er, at han slæbte hende ind i sin seng, og at hun vågnede ved, at han var inde i hende.

Da hun forsøgte at skubbe Masterson væk, skal han angiveligt have fundet en pistol frem fra sin skuffe og truet hende med den.

Under høringen fortalte Jen B., at hun i dagene efter den påståede voldtægt udviklede blå mærker på sine håndled og hals, og at hun havde voldsomme smerter i sit underliv.

45-årige Danny Masterson nægter sig skyldige i anklagerne mod ham.

Til høringen såede hans advokater tvivl om Jen B.'s forklaring ved at blandt andet at fokusere på, at pistolen ikke er nævnt i den politianmeldelse, som hun indgav året efter den påståede voldtægt.

En politianmeldelse, som hun i retten forklarede først kom året efter, fordi Scientology-kirken angiveligt forsøgte at overbevise hende om, at hun ikke skulle politianmelde Masterson.

Jen B.'s forsøg på at få dømt Masterson i 2004 blev afvist, fordi flere vidner talte mod hendes påstande.

Hendes høring tirsdag var den første ud af forventede fire.

Hun er blot én af tre kvinder, der de seneste måneder har anklaget skuespilleren for voldtægter, der skal være sket i årene mellem 2001 og 2003.



Du kan læse mere om anklagerne mod skuespilleren her.