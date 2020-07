'Nobody puts Baby in a corner'.

Sådan lød den populære replik fra Patrick Swayze til Jennifer Grey, da de to tilbage i 1987 fik alle verdens teenagere til at dåne over deres kærlighedshistorie i dansefilmen 'Dirty Dancing'.

Om det er fordi, Jennifer Greys mand i den virkelige verden, skuespilleren Clark Gregg, har placeret hende i hjørnet lidt for ofte, skal være uvist, men ikke desto mindre skal parret skilles efter 19 år som mand og kone.

Det oplyser den 60-årige tidligere 'Dirty Dancing'-stjerne og hendes to år yngre kommende eksmand på sociale medier.

Efter 19 år blev vi separeret i januar. Vi vil altid være en familie, som elsker, værdsætter og holder af hinanden, skriver de i en fælles udtalelse på deres respektive Instagram-konti.

Udtalelsen, der er flankeret af et billede af parret, som krammer hinanden, fortsætter:

'Vi vil forblive tætte og er dybt taknemmelige for det liv, vi har delt sammen, og den fantastiske datter, vi har opdraget.'

Parret skriver endvidere, at de 'græder totalt meget, mens de skriver opslaget'.

Jennifer Grey er bedst kendt for sin rolle som 'Baby' i den verdenskendte dansefilm, mens Clark Gregg bedst er kendt for sin rolle som 'Agent Phil Coulson' i Marvel-universet.

De to blev gift i juli 2001 efter at have dannet par i et års tid.

Deres datter, Stella Gregg, er 18 år gammel.

Jennifer Greys filmmand fra 'Dirty Dancing', Patrick Swayze, døde i 2009, hvor han på tragisk vis tabte kampen mod uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen.