Den 33-årige 'Gossip girl'-skuespiller Penn Badgley og konen, Domino Kirke, kunne søndag dele nogle glædelig nyheder.

De er nemlig blevet forældre til deres første fælles barn. Det skriver Elle.

Og nyheden bragte da også ekstra glæde, da parret har kæmpet med at få børn. De har tidligere været ude og fortælle om deres graviditetsproblemer:

»Efter to aborter i træk var vi klar til at give op. Jeg holdt op med at stole på min krop og begyndte at acceptere, at jeg var færdig,« skrev 36-årige Domino Kirke i februar, da parret offentliggjorde at de nu endelig var lykkedes dem at blive gravide.

Domino Kirke arbejder selv som en såkaldt 'doula', en åndelig fødselspartner. I et tidligere Instagramopslag, har hun skrevet, at hun ikke selv ville have adgang til en 'doula' på grund af coronapandemien:

'Jeg er i risikogruppen, så hjemmefødsel er ikke en mulighed for mig. Jeg er taknemmelig for, at jeg i det mindste kan have min partner ved min siden,' skrev hun i marts.

Penn Badgley er nok bedst kendt for sin rolle som Dan Humphrey i serien 'Gossip Girl', men har i de senere år haft stor succes som hovedrollen i Netflix-serien 'You'.

Parret har været sammen siden 2014, og de nybagte forældre blev gift under en privat ceremoni på et rådhus i New York i vinteren 2014. Fire måneder senere sagde de ja til hinanden for anden gang.

Domino Kirke har i forvejen sønnen Cassius på 10 år fra et tidligere forhold, og hun har tidligere udtalt, at Penn Badgley har været en fantastisk stedfar for drengen.