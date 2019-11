James Bond-tema. Flere hundrede venner. En af Londons mest stilede natklubber. En optræden fra selveste Ed Sheeran.

Det var nogenlunde menuen, som tv-kokken Gordon Ramsey havde stablet på benene, da hans datter Matilda Ramsey holdte 18-års fødselsdag.

Og det var selvfølgelig den verdenskendte sanger fra England, der fik størstedelen af opmærksomheden. Det skriver The Sun.

28-årige Sheeran spillede nogle af sine mest kendte sange som 'Shape of You', mens han sluttede af med sin egen version af 'Happy Birthday' til ære for 18-årige Ramsey.

Gordon Ramsey havde arrangeret den helt store fest, da hans datter fyldte 18 år. Foto: Privatfoto/Instagram Vis mere Gordon Ramsey havde arrangeret den helt store fest, da hans datter fyldte 18 år. Foto: Privatfoto/Instagram

Gordon Ramsey og Ed Sheeran er ifølge The Sun gode venner, og hitmageren spillede derfor koncerten gratis som en tjeneste.

Sheeran er ellers en dyr herre at få ud og spille, og det forlyder, at det koster 500.000 pund, hvilket svarer til hele 4,4 millioner kroner for en enkelt koncert.

Den rødhårede musiker er Matilda Ramseys ynglingssanger, og Gordon Ramsey havde derfor holdt det musikalske indslag hemmeligt, indtil Sheeran pludselig stod der.

Og en deltager fra festen har ligeledes fortalt The Sun, at festen var noget særligt:

Ed Sheeran spillede et par numre gratis for sin ven Gordon Ramsey. Foto: Quique Garcia Vis mere Ed Sheeran spillede et par numre gratis for sin ven Gordon Ramsey. Foto: Quique Garcia

»Tilly's fest var på et andet niveau. Det var tydeligt, at Gordon ikke havde sparret på noget for sikre sig, det var en aften, der blev husket,« sagde kilden.

Ed Sheeran fik også en del opmærksomhed for andre ting end sin musik - eksempelvis var han blevet klippet til en meget kortere frisure.

Blandt de mange hundrede gæster var blandt andet Romeo og Brooklyn Beckham, der er sønner af fodboldikonet David Beckham.

Den verdenskendte tv-kok har fem børn i alt.