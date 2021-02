Det er ikke kun ved kødgryderne, Gordon Ramsay holder af at bruge sin tid. Det er også på den rå asfalt. Iført løbetøj og med fart i futterne.

Sidstnævnte har en uventet diagnose dog stukket en kæp i hjulet for. En diagnose, der har fået hans læge til at ordinere en ordentlig slapper.

I forvejen havde den 54-årige tv-kok rendt rundt på krykker i et stykke tid, da han fik de dårlige nyheder.

»Fuck mig,« siger han i et interview med The Sun og tilføjer, at det var en smertefuld skade i menisken, der havde sendt ham på krykker efter en løbetur i London.

Lægerne måtte operere for skaden. Og det gjorde de.

Senere, da han skulle have taget røntgenbilleder, måtte kokken så lægge ører til mere dårligt nyt.

»Du har leddegigt i knæet,« lød dommen fra lægen. Gordon Ramsay havde svært ved at sluge den.

»Han fortalte mig, at jeg var nødt til at tage det roligt. Sagde: 'Forestil dig, hvis du har 1,5 million skridt at gøre med over de kommende 30 år. Spar på kræfterne.«

Gordon Ramsay har løbet marathon såvel som Iron Man. At lægge løbet på hylden er derfor ikke let. Foto: SHAUN CURRY Vis mere Gordon Ramsay har løbet marathon såvel som Iron Man. At lægge løbet på hylden er derfor ikke let. Foto: SHAUN CURRY

Bramfri og stædig, som de fleste kender ham, var Gordon Ramsay dog stadig ikke umiddelbart villig til at sætte farten helt ned.

I hvert fald ikke, før hans mor satte ham på plads.

»Jeg fortalte min mor det, og hun bad mig om at lade være med at være så dum og bare affinde mig med det. Så det var fedt.«

»Jeg er en arbejdsnarkoman, og træning er det, jeg kobler af med,« forklarer han.

Han anerkender dog, at han er nødt til at geare ned, selvom det skræmmer ham.

»Der er også en advarsel i, at min far døde som 53-årig (af hjertestop, red.), og jeg ser på mine børn og ved, at jeg ikke kan efterlade dem uden styring.«

Gordon Ramsay er far til fem. Meghan på 22, tvillingerne Jack og Holly på 21, 19-årige Tilla samt toårige Oscar.

Alle børn har han med Tana Ramsey, som han har æret gift med siden 1996.