Tv-kokken Gordon Ramsays datter Holly Ramsay åbner nu op om, at hun har været indlagt, fordi hun led af angst, depression og PTSD, efter hun for tre år siden var offer for to seksuelle overgreb.

Det gør hun i sin nye podcast '21 & Over with Holly Ramsay'.

Her fortæller 21-årige Holly Ramsay, at hun endte med at måtte droppe ud af universitetet, hvor hun læste modedesign, fordi hun blev indlagt på et psykiatrisk hospital.

Her blev hun diagnosticeret med PTSD, depression og angst.

»Siden dengang har jeg været i terapi op til tre gange om ugen. Jeg har disse diagnoser, som jeg bærer rundt med mig, det er forvirrende,« fortæller Holly Ramsay i podcasten.

Hun forklarer, at hun formentlig har haft angst hele livet. Men hendes PTSD kom først senere.

»Det var et resultat af to seksuelle overgreb, da jeg var 18 år,« forklarer hun kortfattet.

Overgrebene holdt hun hemmeligt for omverdenen i et år.

Til sidst fandt hun ud af, at det ikke var løsningen at lade som om, det aldrig var sket, og i dag har det tilmed bragt hende tættere på sin far Gordon Ramsay og resten af familien.

»Min familie har været en fantastisk støtte,« slår Holly Ramsay fast.

Gordon Ramsay og konen Tana Ramsay har udover Holly også børnene Megan på 23 år, Hollys tvillingebror Jack på 21 år, Matilda på 19 år og 2-årige Oscar.

Holly Ramsay påpeger dog, at hun stadig ikke er i mål med sit mentale helbred, men at hun nu ved, at hemmeligholdelse ikke vejen - tværtimod.

»Det er helt sikkert en rejse, men jeg håber, at jeg ved at tale højt kan hjælpe andre mennesker til at tale højt eller bede om hjælp,« cementerer hun til slut.