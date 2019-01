Den skrappe og verbalt hårdtslående kok Gordon Ramsay havde en rigtig god nyhed til sig selv og sine følgere på Instagram nytårsaften: Han skal være far for femte gang i en alder af 52 år.

Nyheden blev afsløret, da han i en video på Instagram sagde godt nytår, hvorefter han zoomede ind på sin kone, Tanas, solide bule på maven.

Med på videoen er også parrets fire andre børn: 21-årige Megan, de 19-årige tvillinger Jack og Holly samt 17-årige Matilda.

De får nu selskab af en lille baby i det nye år.

Vis dette opslag på Instagram OMG I actually can’t believe it! I’m sooooo happy for you all! Congratulations @gordongram @tanaramsay @_jackrams3y_ @megan__ramsay @hollyramsayy and @tillyramsay. I can’t wait Et opslag delt af .Gordon_ramsay_fan. (@gordon_ram_fan) den 1. Jan, 2019 kl. 4.24 PST

Nyheden vækker ekstra glæde i familien Ramsay, som for to år siden troede, de skulle have endnu en tilføjelse til familien. Det endte dog i abort.

Dengang stod Gordon Ramsay frem og fortalte om den sorg, aborten medførte.

»Man indser, og man reflekterer over, hvad man har, hvor heldig man er med sine resterende børn, og man husker sig selv på, hvad man har. Det har rykket familien endnu tættere sammen,« sagde han til Daily Mail.

Gordon og Tana Ramsey har i år fejret deres 22. bryllupsdag. Han er 52, og hun er 44.