En burger er ikke bare en burger. Derfor giver stjernekokken sit bud på, hvad den perfekte burger består af i en video på Youtube, skriver Independent.

Den perfekte burger består ifølge Masterchefen af brioche-bolle, bøf og lidt grønt.

Men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvordan du sammensætter de forskellige ingredienser. I en video giver Gordon Ramsay fem simple råd til, hvordan du tager din burger-oplevelse til næste niveau.

For det første råder kokken til, at du allerede går i gang med burgeren dagen i forvejen ved at vende hakkekødet med et æg og lade det stå i køleskabet natten over.

Når kødet har hvilet, skal du ifølge den erfarne stjernekok smide den på grillen og - vigtigst af alt som det næste råd - vende den mindst muligt.

»Når du har lagt burgeren på grillen, er hemmeligheden at flytte den så lidt som muligt. ​Jo mere du bevæger bøffen, desto større chance er der for, at den går i stykker,« siger Gordon Ramsay i videoen.

Det tredje råd drejer sig om toppings - nærmere bestemt hvordan du skal tilberede løg til burgeren.

Ifølge den 51-årige kok er friske, grillede løg en vigtig komponent, når du skal skabe den perfekte burger.

Ved at grille løgene undgår du, at de smager så stærkt og kraftigt som rå løg, mens de ikke bliver lige så bløde som stegte løg.

Det fjerde tip kunne snildt komme fra Price-brødrene, da det går på at bruge rigeligt smør.

Det kan ifølge Ramsay være en fremragende idé at tilføje smør til både løg og bøffer, når de ligger på grillen. På den måde tilføjer du ekstra smag.

Sidste trick er under opbygning af burgeren inden servering.

Her er det nemlig ifølge Gordon Ramsay enormt vigtigt at bygge burgeren straks. Det kræver, at man har forberedt andre toppings såsom dressing, salat eller ost, inden bøffen er stegt færdig.