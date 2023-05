Komikeren Gorden Kennedy måtte ty til dagpenge, da han i foråret pludselig var arbejdsløs i et par måneder.

Og det var da en lidt grænseoverskridende oplevelse at skulle bede om hjælp, synes han. Men pludselig fik han medvind igen, da han scorede en ikonisk rolle i den nye ‘Matador’-musical.

»Ja, jeg havde to måneder her, hvor jeg ikke havde noget at lave. Og så må man ty til den forsikring, der hedder dagpenge, og det er hårdt at acceptere, at man har brug for hjælp økonomisk, men samtidig også en dejlig forsikring, der findes, at man kan det i en periode, hvor man ikke har noget at lave.«

Sådan lyder det ærligt fra Gordon Kennedy til B.T., mens hans sidder i 'Korsbæk' på Bakken udenfor København, hvor skuespillerne til den nye 'Matador'-musical netop er blevet afsløret.

Gordon Kennedy spiller Oluf Larsen. Her står han med Line Krogholm, som spiller Katrine Larsen i Matador Musical Foto: Anthon Unger



Selvom den 53-årige skuespiller har været verdenskendt i Danmark, siden han i sine år slog igennem som del af duoen Timm og Gordon sammen med 'Den store bagedyst'-værten Timm Vladimir, så ville flere nok have svært ved at kende ham, som han sidder der i sin gammeldags bondedragt på Bakken.



Men dragten hører til hans nye rolle. Gorden Kennedy skal nemlig spille grisehandler Larsen i musicalen, som bliver opført næste år på Frederiksberg, Vejle og i Holsterbro.

»Når Jesper (produceren, red.) ringer til en og siger, at han har en rolle til en i Matador, så siger man ja. Sådan er det. Det er jo klart, at det vil man meget gerne være med i. Det er noget af det mest ikoniske historiefortælling, så det kan man ikke lade være med at være med til,« siger han.

Gordon Kennedy vidste dog ikke, hvad det var for en rolle, som produceren Jesper Winge Leisner havde i tankerne, da han fik opkaldet.

Her er holdet, der skal spille med i 'Matador Musical'. Foto: Anthon Unger

»Jeg havde aldrig troet, jeg skulle være grisehandler. Jeg havde måske troet, det skulle være tjener Boldt eller et eller andet, men jeg er faktisk gladere for, at det er grisehandleren, for der er meget mere substans i ham, og han har følelserne på spil i forhold til sit barnebarn og sin familie og hele den fejde, der er mellem hans egen familie og Varnæs-familien,« siger Gordon Kennedy.

Han er selv stor fan af Matador, som han er vokset med.

»Man kan ikke undgå den, men samtidig så er det sjove, at jeg aldrig har set den til ende,« siger han og tilføjer, at han dog nok skal få set den igen og også slutningen, inden han for alvor træder ind i den kendte rolle, som han påtager sig med spænding.

Til rollen som grisehandler hører også en hund – en lille dansk-svensk gårdhund, der lystrer navnet 'Chilli'. Og Gordon Kennedy er noget spændt på, hvordan samspillet med den kommer til at forløbe:

Det bliver spændende, om Gordon Kennedy kan holde styr på hunden 'Chili' på scenen. Foto: Anthon Unger

»At spille grisehandler bliver en udfordring, som jeg glæder mig meget til, men som jeg også frygter en lille smule. For jeg skal have en hund med på en scene, og hvis jeg ikke kan kalde den til mig, og den finder ud af, at der er én blandt publikum, der har en leverpostejmad i lommen, så løber den jo derover, og så kan jeg jo lige så godt droppe at spille sammen med den hund resten af aftenen,« griner han.

Men hund eller ej, så er han lykkelig for at være i arbejde igen. For selvom Gorden Kennedys møde med dagpengene blot varede et par måneder, så var det rigeligt.

»Jeg har været lykkelig for, at jeg ikke har haft så meget brug for det tidligere. Jeg skulle lige vende mig til det, men heldigvis er jeg ude af det igen,« siger han og fortæller, at han desuden er lykkelig for, at han kan leve af skuespillet.

»Jeg har nu været uddannet i 31 år, og jeg priser mig lykkelig for, at jeg stadigvæk lever af det, jeg er uddannet til,« siger han og fortæller, at han de seneste år både har lavet revy og en teaterturné.