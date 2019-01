Nogle af verdens største stjerner var inviteret til Golden Globe-showet og ikke mindst efterfesten. Men der dukkede også en uinviteret gæst op.

En såkaldt 'partycrasher' formåede at snige sig med til sæsonens første store award-show, som løb af stablen natten til mandag, dansk tid.

Mange drømmer om at møde de kendte stjerner helt tæt på, og for nogle, er det så stor en drøm, at de vil gøre alt for at møde dem.

Det gælder blandt andet for en mand, der til en Golden Globe-efterfest udgav sig for at være en sikkerhedsvagt.

Til W Magazine's efterfest kom mange af de nominerede for at more sig efter award-showet på Chateau Marmont Hotel i Hollywood.

Her skulle de vente på at blive fragtet til en penthouse-lejlighed, hvor festen blev holdt.

Mediet Variety skriver, at en 'høj, hvid mand i et sort jakkesæt og hvid bluse' blev set spørge gæsterne om at se deres billetter, før de kunne komme ind til festen.

Den høje mand var dog ikke en sikkerhedsvagt, men derimod en 'partycrasher'.

76th Golden Globe Awards - Photo Room - Beverly Hills, California, U.S., January 6, 2019 Lady Gaga poses backstage with her Best Original Song - Motion Picture award for "Shallow"? from "A Star is Born" REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere 76th Golden Globe Awards - Photo Room - Beverly Hills, California, U.S., January 6, 2019 Lady Gaga poses backstage with her Best Original Song - Motion Picture award for "Shallow"? from "A Star is Born" REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

Blandt de kendte, som blev snydt af 'sikkerhedsvagten', var Keegan-Michael Key og Modern Family-stjernen Sarah Hyland.

Da de ankom til sjette etage, blev de overraskede over, at de igen skulle vise sin billet af en - denne gang - ægte sikkerhedsvagt.

Mange gæster blev meget forvirret over, at de skulle vise billet endnu engang, og fortalte, at de allerede havde vist billet til en anden mand.

Da det blev opdaget, at der var to sikkerhedsvagter, som bad om at se gæsternes billet, var den falske sikkerhedsvagt dog allerede forsvundet.

Det siges, at han tog væk fra festen for at sælge de billetter, han havde fået af gæsterne, videre til andre for en pæn pris.

Det ødelagde dog ikke festen.

Gæsterne fik alligevel lov til at komme ind, selvom de havde givet den rigtige billet væk til den mystiske mand.

Blandt festens deltagere var prominente navne som Nicole Kidman, Alfonso Cuaron, Tracee Ellis Ross, Amy Adams, Patricia Clarkson og Bolly Porter.