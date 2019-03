Søndag var en stor dag for David Beckham.

Her blev han hyldet for sin tid i MLS-klubben LA Galaxy, der havde opført en statue af den tidligere fodboldstjerne. Der er dog ét problem.

Flere brugere på sociale medier gør nemlig grin med statuen, som de mener, ligner en af David Beckhams landsmænd.

'Fortæl mig, hvorfor det ser ud som om, at David Beckham står foran Gordon Ramsays statue,' skriver Twitter-brugeren Jesus-Luis-Mendez eksempelvis.

Tell me why it looks like David Beckham is standing in front of his dad Gordon Ramsay’s statue https://t.co/8Hc1drt9IX — Jesus Luis-Mendez (@jluismen13) 3. marts 2019

En anden bruger mener også, at de to englændere ligner hinanden.

'David Beckham ligner en mere fin udgave af Gordon Ramsay,' skrev brugeren Misanthrope.

David Beckham så dog selv ud til at være yderst begejstret for sin statue, der blev afsløret ved Dignity Health Sports Park i Californien.

»I går var en fantastisk dag. At få lov til at fejre min tid i LA Galaxy med min familie, mine venner, holdet og klubbens fans var en kæmpe ære. Jeg er så taknemmelig og glad. Tak,' skriver den 43-årige stjerne på sin Instagram-profil.

Den nyopførte statue af David Beckham. Foto: Meg Oliphant Vis mere Den nyopførte statue af David Beckham. Foto: Meg Oliphant

Ved søndagens ceremoni deltog blandt andre den tidligere holdkammerat i LA Galaxy Robbie Keane.

Det er ikke første gang, at der bliver gjort grin med en statue af en sportsstjerne.

Tilbage i 2017 var det historien om portugisiske Cristiano Ronaldos statue, der nærmest gik verden rundt, fordi statuen slet ikke lignende verdensstjernen.

Og senest var det så danske Lotte Friis, der selv grinte lidt af sin statue, da hun ved 'Sport 2018' blev indlemmet i Hall of Fame.