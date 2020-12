'En måned er altså en alt for lang powernap til, at man bliver frisk af den.'

Ordene kommer fra komiker Torben Chris, der selv i en dyster stund formår at bevare sit glimt i øjet. Heldigvis har et lille lys tændt sig i hans tilværelse.

Efter en måned i koma er hans 79-årige far nemlig vågnet, skriver komikeren på sin Facebook-profil.

Begge hans forældre blev for seks ugers tid siden konstateret smittet med covid-19 og besluttede at isolere sig i deres sommerhus.

Torben Chris ses her med sin far i et badekar. Billedet var en del af et reklamestunt i 2015. Vis mere Torben Chris ses her med sin far i et badekar. Billedet var en del af et reklamestunt i 2015.

Mens hans 71-årige mor 'ikke behøvede at tage så meget som en panodil', stod det værre til med hans far, der ellers levede et aktivt og sundt liv.

Svend Carlo, som han hedder, fik buldrende feber, hans infektionstal steg, og det samme gjorde blodtrykket. Man besluttede at lægge ham i kunstigt koma.

Da B.T. dengang fangede den 43-årige komiker, var han ved godt mod. Men også afklaret:

»Jeg vil savne ham helt vildt, hvis han dør, men jeg trøster mig med, at det trods alt vil være den rigtige rækkefølge. Det er børnene, der skal miste deres forældre.«

Sådan gik det ikke i denne omgang. Svend Carlo lever fortsat og er altså nu vågnet. Han er dog afkræftet og træt, fortæller sønnen:

'Det viste sig, at far også lige kørte en lungebetændelse oveni corona, så det gjorde det hele lidt hårdt.'

'Nu venter en lang og sej genoptræningsproces. Men det er da alt andet end lige noget nemmere at gå i gang med, når man er vågen, fremfor hvis man tager en permanent lur,' skriver han således videre i sit Facebook-opslag.

Her takker han også for de mange hilsner, han har modtaget undervejs.

(Arkiv) Torben Chris (venstre) ses her med sin komikerkollega Thomas Hartmann. Foto: Andreas Beck Vis mere (Arkiv) Torben Chris (venstre) ses her med sin komikerkollega Thomas Hartmann. Foto: Andreas Beck

Det er ikke første gang, den gæve jydes far har ligget i koma. Det samme gjorde han for 11 år siden efter et styrt fra et stillads, som han opholdt sig på i forbindelse med noget tømrerarbejde.

Han fik dengang 21 brud i ansigtet.

»Han lå i koma i tre måneder og mistede stort set synet, men hans gå-på-mod er stadig intakt, og jeg er helt sikker på, at den mand først stopper med at kæmpe, når hans hjerte stopper med at slå,« fortalte Torben Chris for et par uger siden om farens viljestyrke.

Den viljestyrke, der endnu engang har overkommet en grim hospitalstur.