Sundhedsguruen Michelle Kristensen er faldet pladask - og for første gang nogensinde - for en af samme køn.

Ernæringseksperten fra 'Go’ morgen Danmark' har nemlig kastet sin kærlighed efter en kvinde ved navn Pernille Wass.

Det afslører den 36-årige tv-vært i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig har delt et billede af den nye kæreste og kærestens søn.

'Kærligheden kan pludselig komme dumpende i nye afskygninger, og mens man mindst venter det. Det synes jeg er noget så fint og ikke mindst virkelig dejligt. Jeg er heldig', skriver Michelle Kristensen blandt andet i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Ifølge Go' Morgen-eksperten har hun og Pernille Wass dannet par i fem måneder. De mødtes til en julefrokost på Politikens Forlag, hvor Michelle Kristensen har fået udgivet flere trænings- og kogebøger, mens Pernille Wass arbejder som redaktionschef i børnebogsafdelingen.

Det er første gang, at Michelle Kristensen er faldet for en kvinde, men for hende er kønnet generelt 'irrelevant', siger hun til B.T.

»Jeg synes, det er enormt gammeldags at tænke i køn og parforholdet, som at der er en mand og en kvinde. Ligeledes at vi i Danmark har så meget brug for at sætte en label i panden på folk, som beskriver deres seksualitet,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er blevet forelsket i et menneske. Det er tilfældigvis en kvinde, og det er første gang, jeg prøver det. Men hun er jo stadig bare et menneske, og så er det jo ret irrelevant, hvilket køn mennesket har.«

Pernille Wass har i forvejen en søn. Og det er også helt nyt for Michelle Kristensen.

»Det er jo noget af en anderledes hverdag, når der er et lille barn. For eksempel forstår jeg nu al snakken om Gurli Gris. Før anede jeg ikke, hvad det var. Men det er virkelig skønt. Barnet er noget af det sødeste, så alt er godt.«

Det er ikke længe siden, at Michelle Kristensen købte sig en ny lejlighed efter flere års rodløshed. Tv-værten har tidligere fortalt sin Instagram-følgere, at hun i lejligheden har fundet 'det perfekte hjem'. Selvom hun nu ikke længere er single, er der da heller ikke udsigt til, at lejligheden bliver skiftet ud.

»Nu er jeg jo fra Nordjylland, og deroppe rykker vi ikke så hurtigt på tingene. Så nej, intet ændrer sig med min nye lejlighed. Den glæder jeg mig meget til at flytte ind i selv, hvor der er verdens største køkken, så jeg kan udvikle endnu flere opskrifter til bøger, app og online camps i fremtiden,« siger den nyforelskede sundhedsguru.