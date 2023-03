Lyt til artiklen

Gnags-guitarist, Per Christian Frost, er død.

Det skriver hans familie på Facebook.

»Det er med et tungt hjerte, at jeg må meddele, at Per Frost, vores elskede mand, far og farfar, er gået bort,« lød det i et opslag på musikerens profil sent søndag aften.

Per Frost var med i Gnags fra starten og spillede i bandet på både guitar og bas gennem fem årtier.

Han forlod orkesteret i 2000, men vendte tilbage i 2015 på gruppens Flashback-turné. Derudover har han spillet med navne som Sanne Solomonsen, Thomas Helmig, Søs Fenger, Lis Sørensen og Poul Krebs.

Han udgav også flere albummer i eget navn.

Af flere musikkyndige betegnes han som en af Danmarks største guitarister.

»En af de sande legender i dansk rockmusik,« skrev musikredaktør og anmelder, Jan Eriksen, om Frost i et interview i foråret 2022 i Mediano Music.

Per Christian Frost er død. Her ses han i samspil med Gnags-forsanger, Pter A.G. Nielsen. (Arkivfoto) Foto: NILS MEILVANG Vis mere Per Christian Frost er død. Her ses han i samspil med Gnags-forsanger, Pter A.G. Nielsen. (Arkivfoto) Foto: NILS MEILVANG

Han modtog flere priser. Blandt andet Ken Gudman Prisen i 2005.

»Lige nu fylder sorgen alt, men så snart jeg har yderligere informationer om bisættelse vil jeg dele dem med jer,« slutter teksten, som er underskrevet Per Frosts søn Carl og hustruen Dorthe.

Det fremgår ikke af familiens opslag på Facebook, hvad dødsårsagen er.

Per Frost blev 68 år.