74-årige Glenn Close var natten til søndag dansk tid en af de håbefulde skuespillere, der drømte om at få en Oscar med hjem.

Hun var nomineret i kategorien bedste kvindelige birolle for sin præstation i filmen 'Hillbilly Elegy'. Desværre gik det for Glenn Close, som det har gjort syv gange tidligere i karrieren, da hun måtte gå tomhændet hjem.

Men selvom det ikke blev til en gylden statuette, formåede skuespilleren alligevel at vinde mange seerhjerter verden over under et af nattens indslag.

Fra scenen spillede DJ'en en række numre, og så blev en række skuespillere spurgt, om det pågældende nummer havde en Oscar-historik i form af en nominering eller sågar en sejr.

Glenn Close stole the show at the #Oscars pic.twitter.com/dYeKMfqUW0 — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 26, 2021

Da turen kom til Glenn Close, var det Experiens Umlimiteds nummer 'Da Butt', der kom ud af højttalerne. Nummeret var en del af Spike Lees film 'School Daze' fra 1988.

Til musikquizværten Lil Rel Howerys overraskelse havde Glenn Close helt styr på 'Da Butt', som hun hurtigt konkluderede aldrig havde været nomineret til en Oscar, hvilket hun kaldte »en tragedie«.

Det var så her, at Glenn Close for alvor tog fusen på de fleste, for selvfølgelig har en sang, der handler om numser, også en tilhørende dans – og minsandten om Glenn Close ikke også havde fuldstændig styr på den, og til stor jubel fra alle i salen twerkede skuespilleren derudad.

Ifølge Los Angeles Times var optrinet dog en del af manuskriptet. Det har dog ikke stoppet brugerne på Twitter fra at hylde hende.

»Glenn Close gav en historietime, bandede af Oscar for ikke at nominere 'Da Butt' og gjorde det så. Ikon.«

»Glenn Close har lige vundet sin første Oscar for bedste live kortfilm.«

»Glenn Close kommer med viden om Spike Lees 'School Daze' og danser. Fantastisk.«

»Det kyniske svar er, at Glenn Closes linjer var en del af manuskriptet. Det håbefulde svar er, at hun er så stor en filmelsker. Det faktiske svar er, at den ældre Glenn Close er rejst tilbage i tiden til en yngre udgave af sig selv, der har været til casting på 'School Daze' og sagt: 'Hør rigtig godt efter nu …'«