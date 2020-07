Det har i den grad givet bagslag for 'Glee'-stjernen Lea Michele, at hun i sidste måned forsøgte at fordømme politidrabet af den 46-årige afroamerikaner George Floyd.

Lige siden den 33-årige amerikanske skuespillerinde delte et opslag på sociale medier, er det nemlig strømmet ind med svinere fra kollegaer, der kalder Lea Michele for en hykler.

Og nu har endnu en skuespiller meldt sig ind i koret af Lea Michele-fordømmere.

Denne gang er det Craig Ramsay, som spillede side om side med Lea Michele i Broadway-musicalen 'Fiddler On The Roof' i begyndelsen af 2000.

Lea Michele spillede rollen Rachel Berry i serien 'Glee'. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Lea Michele spillede rollen Rachel Berry i serien 'Glee'. Foto: LISA O'CONNOR

I podcasten 'Behind the Velvet Rope with David Yontef' kalder Craig Ramsay blandt andet 'Glee'-stjernen for et 'modbydeligt menneske'. Det skriver Independent.

»Jeg vil slet ikke høre hendes navn i det her interview - overhovedet. Jeg synes, hun er et modbydeligt og forfærdeligt menneske,« siger han, da værten nævner Lea Micheles navn.

Selvom Craig Ramsay ikke vil tale om Lea Michele i interviewet, fortsætter han med at sige, at han mener, hun har 'mistet grebet med virkeligheden'.

Craig Ramsay er som nævnt tidligere i artiklen blot én af en række skuespillere, som den seneste måned offentligt har anklaget Lea Michele for at være et racistisk og dårligt menneske.

Anklagerne begyndte, da Lea Michele på sociale medier viste sin støtte til 'Black Lives Matter'-sagen.

På Twitter skrev hun følgende: 'George Floyd fortjente ikke det her. Det her var ikke et isoleret tilfælde, og det må stoppe,' hvorefter hendes tidligere 'Glee'-kollega Samantha Ware gik til tasterne:

'Husker du, da du gjorde mit første tv-job til et mareridt? Jeg mener at huske, at du fortalte alle, at hvis du fik muligheden, 'så ville du skide i min paryk', blandt mange andre traumatiserende mikroaggressioner, som fik mig til at sætte spørgsmålstegn ved en karriere i Hollywood,' skrev den rasende skuespilleinde, der selv er afroamerikaner.

Samantha Ware fik efterfølgende støtte fra en række andre 'Glee'-stjerner, der bakkede hendes udtalelser op.

Samantha Marie Ware ses her i midten ved en demonstration imod præsident Donald Trump. Foto: Derek R. HENKLE Vis mere Samantha Marie Ware ses her i midten ved en demonstration imod præsident Donald Trump. Foto: Derek R. HENKLE

Skuespillerinden Heather Morris kaldte for eksempel Lea Michelle for 'meget ubehagelig at arbejde sammen med', mens skuespillerinden Imia Edwards udtalte, at Lea Michele fik alle på settet til at føle sig mindre værd.

Imia Edwards beskrev endda en episode, hvor Lea Michele angiveligt bøvsede hende i ansigtet.

Også nogle af Lea Micheles tidligere kollegaer fra Broadway-musicalen 'Spring Awakening', hvor skuepillerinden spillede med fra 2006-2008, har kaldt hende for 'et mareridt at arbejde sammen med'.

Skuespilleren og sangeren Marcus S. Daniel har blandt andet kaldt hende grov, uhøflig, nedladende og direkte ond.

'Der er ingen undskyldning for din opførsel. Du har så meget talent, men der er så meget had i dit hjerte,' har han skrevet til et af Lea Micheles opslag på Instagram.

I opslaget beklagede skuespillerinden for at have såret folk. En undskyldning, hun senere uddybede over for People:

'Det, der betyder noget, er, at jeg helt klart har handlet på en måde, som har såret nogen,' skrev hun indledningsvist til bladet i udtalelsen, som fortsatte:

'En af de vigtigste lektier, man kan tage med sig fra de sidste uger, er, at vi skal tage tiden til at lytte og lære af andre menneskers perspektiv, lige meget hvilken rolle, man har spillet, eller lige meget hvad man kan gøre for at bekæmpe uretfærdigheder.'

'Om det var min priviligerede position, som fik mig til at blive opfattet som ufølsom eller upassende til tider, eller om det var min umodenhed, og mig der bare var unødigt besværlig, så undskylder jeg for min opførsel og for den smerte, jeg kan have forårsaget,' fortsatte hun.

Lea Michele har endnu ikke kommenteret de nye udtalelser fra Craig Ramsay.