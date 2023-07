Senest 13. juli.

Det er den nye frist, som den amerikanske skuespiller Kevin Costner har givet sin tidligere hustru til at fraflytte deres hjem midt i deres igangværende skilsmissestrid.

Det skriver People.

Af retsdokumenter, som People har fået indsigt i, skriver den Oscar-vindende skuespillers advokat, at Costners ekshustru – Christine Baumgartner – 'griber efter halmstrå med det ene grundløse argument efter det andet' for, hvorfor hun skal have lov til at blive boende.

Her ses det nu tidligere par i 2022. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses det nu tidligere par i 2022. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Videre lyder det i dokumenterne, at Costner 'respektfuldt anmoder om, at Christine bliver beordret til at forlade hans ejendom med det samme og senest 13. juli 2023'.

Det var 1. maj, hun søgte om skilsmisse efter 18 års ægteskab.

I en udtalelse fra den 68-årige 'Danser Med Ulve'-stjernes management blev det efterfølgende bekræftet, at parret var separeret.

»Det er med stor sorg, at omstændigheder uden for hans kontrol er opstået, som har resulteret i, at hr. Costner har været nødt til at deltage i en sag om ægteskabsopløsning,« lød det:

Kevin Costner ses her den 4. februar 2023. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Costner ses her den 4. februar 2023. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi beder om, at hans, Christines og deres børns privatliv respekteres, mens de navigerer i denne svære tid.«

Siden er Baumgartner tilsyneladende blevet boende i deres ejendom i Santa Barbara – på trods af en klausul i det nu tidligere pars ægteskabskontrakt, som ifølge Costner betyder, at hun skal forlade boligen inden for 30 dage.

Den frist er siden blevet overskredet.

Det er blot den seneste tvist i skilsmissestriden mellem de to, skriver The Independent.

For angiveligt skal Baumgartner have sagt, at hun vil flytte ud af huset 31. august, så længe Costner indvilger i at yde yderligere økonomisk støtte.

Efter sigende skal hun have bedt en dommer om at tvinge Costner til at betale 248.000 dollar om måneden i børnebidrag til deres tre børn. Det svarer til knap 1,7 millioner kroner.

Det skal ifølge The Independent være mere end seks gange det beløb, som Costner har tilbudt hende på 38.000 dollar – 260.000 danske kroner – om måneden.

I henhold til deres ægtepagt har Baumgartner ifølge People ret til 1,4 millioner dollar – et beløb, som Costner hævder, at han har betalt.

Costner og Baumgartner skal møde i retten 5. juli til en samtale om behandlingen af sagen.

Kevin Costner og Christine Baumgartner sagde 'ja' til hinanden tilbage i 2004, efter de havde dannet par i flere år.

Sammen har de tre børn: 15-årige Cayden, 14-årige Hayes og 12-årige Grace.

Fra tidligere forhold har Kevin Costner fire ældre børn.

Kevin Costner er især kendt for sin medvirken i filmene 'The Bodyguard', 'JFK' og 'Danser Med Ulve' – den seneste tid har han opnået stor succes med tv-serien 'Yellowstone', som indtil videre har kørt i fem sæsoner.