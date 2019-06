»Jeg bliver nødt til at sige noget, som jeg burde have sagt for længe siden.«

Sådan lød det fra Geri Halliwell, bedre kendt som Ginger Spice, da hun lørdag stod på scenen på Wembley Stadium i London.

Her spillede hun sammen med 4/5-dele af Spice Girls den 13. og sidste koncert på den ikoniske pigegruppes genforenings-tour.

I den forbindelse var der ifølge BBC en særlig besked, som Geri Halliwell gerne ville overlevere til de mange fremmødte fans.

»Undskyld. Undskyld at jeg smuttede (fra Spice Girls, red.). Jeg opførte mig som en møgunge. Det føles så godt at være tilbage med pigerne, som jeg elsker,« sagde hun fra scenen til stor jubel for fansene i salen.

Den i dag 46-årige sangerinde, forlod supergruppen for 21 år siden, da de var på højden af deres karriere.

Dengang lød forklaringen, at Geri Halliwell var fuldstændig udmattet og havde brug for en pause.

Sidenhen er offentligheden dog blevet præsenteret for den egentlige sandhed.

‘I was being a brat’ - Geri apologises for leaving the Spice Girls (in a way that connected with me, at least, more than ever) #spicegirls #spice #geri #icanbeabrattoo pic.twitter.com/0UPnshgC6F — Jamie Tabberer (@jamietabberer) June 15, 2019

I en Spice Girls-dokumentar ved navn 'Giving You Everything' fra 2017, forklarede Geri Halliwell, at hun forlod gruppen, fordi hun følte sig distanceret til de resterende medlemmer.

»Jeg følte ikke, at jeg hørte til mere. De havde ikke brug for mig mere, og jeg følte mig virkelig overflødig,« fortæller sangerinden i dokumentaren.

Spice Girls blev dannet i 1994 og opnåede hurtigt succes med deres første single 'Wannabe'.

Derefter tog det fart, og Geri Halliwell og Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chrisholm (Sporty Spice), Melanie Brown (Scary Spice) og Victoria Beckham (Posh Spice) samlede en gigantisk fanskare over hele verden.

Spice Girls havde kæmpesucces i 90erne. Foto: FIONA HANSON Vis mere Spice Girls havde kæmpesucces i 90erne. Foto: FIONA HANSON

Sidstnævnte var ikke med under den netop afsluttede genforenings-tour.

Under et interview i det britiske tv-program 'The Jonathan Ross Show' tilbage i november 2018, forklarede Geri Halliwell at det tidligere gruppemedlem, Victoria Beckham, har lagt den del af sin karriere bag sig, og derfor slet ikke blev tilbudt at tage med på turné.

»Vi gik bare ud fra, at hun ikke ville,« sagde 'Ginger Spice' og tilføjede:

»Jeg talte med hende to dage før offentliggørelsen, og hun har i årevis sagt, at hun ikke ville lave det mere, så vi vidste det ... Hun har travlt med sin mode og har lagt det bag sig.«