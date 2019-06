Gina Jaqueline spiller en bærende rolle i en ny musikvideo, der snart er ude, som du kan se klip fra i bunden af artiklen.

Gina Jaqueline blev kendt, da hun stod frem og fortalte om sine erfaringer som sugardater i DR3-serien ‘Gina Jaqueline – en sugardaters fortælling’.

Siden har hun blandt andet medvirket i ‘Til middag hos’, og Realityportalen har også opsnappet rygter om, at hende og Fie Laursen skulle være igang med at lave en slags dansk version af ‘The Simple Life’.

Men faktisk kan man allerede nu se den smukke Gina Jaqueline folde sig ud på skærmen. Hun har nemlig fået en bærende rolle i en ny musikvideo.

Det drejer sig om musikvideoen til kunstneren Tobias Rahims nye sang ‘Verden Vælter‘.

»Jeg spiller Tobias’ kæreste. Mere kan jeg ikke sige endnu, I må vente med at se videoen snart. Men det bliver lidt mørkt, og jeg er god til at spille vanvittig,« røber Gina Jagueline, der kun har roser til overs for Tobias og hans skuespilsevner.

»Vi havde det mega sjovt med det, specielt med introen, hvor vi havde replikker,« tilføjer hun.

Sådan startede det

Gina havde længe været fan af Tobias Rahim og delt hans musik på sine sociale medier, da hun pludselig fik en besked fra ham.

»Så skrev Tobias til mig, at han også var fan af mig, og om jeg ikke havde lyst til at spille sammen med ham i hans nye musikvideo,« forklarer Gina om det, der førte til, at hun nu kan ses i musikvideoen til Tobias Rahims nyeste single.

»Vi håber at komme til at lave noget mere sammen i fremtiden,« afslutter hun.

Se klip fra musikvideoen her

