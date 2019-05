Den danske hitmager Gilli er notorisk kendt for ikke at stille op til interview, men ikke desto mindre har han gjort det for nyligt.

Her afslører hiphopperen, at han er ved at flytte sydpå til varmere luftlag.

»Jeg er i gang med at flytte til Spanien. Jeg har et CPR-nummer derovre. Jeg har det hele,« siger han i podcasten Uden Filter.

Han får spørgsmålet, da der tilsyneladende har floreret rygter om, at han skulle være fast bosat sydpå. Indtil videre har han lejet et hus i Spanien, men han fortæller, han gerne vil finde en mere permanent bolig et sted i Spanien.

Han oplyser dog ikke, hvor i Spanien han har tænkt sig at få ny adresse.

Gilli, hvis borgerlige navn er Kian Rosenberg Larsson, uddyber flytningen. Det skyldes blandt andet noget som de fleste danskere kan relateret til. Vejret.

Netop vejret er noget, som alle tre i studiet er enige om kun er godt et par måneder om året i det danske kongerige

Den 26-årige sanger, der er vokset op i Rødovre, siger dog, at han måske kan blive ramt lidt af hjemve, når flytningen bliver permanent.

»Jeg tror også, man kommer til at savne Danmark,« konstaterer han, mens værterne diskuterer, hvordan ordsproget 'ude godt, hjemme bedst' helt præcist lyder.

Han fortæller også i den 15 minutter lange podcast, at der er et nyt album på vej. Det giver han også en prøvesmag på i studiet.

»Der er ikke en eneste sang, der lyder som ‘C’est La Vie’,« lyder det kontant fra Gilli, der lægger vægt på, at han har brugt meget tid på at skære ned til det helt rette antal numre på det nye album.

C'est la vie var singlen, som han for alvor slog igennem med i 2015. Den fik dobbelt platin. I 2018 var han den 3. mest streamede artist i Danmark. Du kan opleve musikeren på danske festivaler som Tinderbox og Smukfest, hvor han optræder i år. Her spiller han henholdsvist 27. juni og 11. august.