Komikeren Gilbert Gottfried er død. Han blev 67 år gammel.

Det oplyser hans familie i et opslag på komikerens Twitter-profil.

Af opslaget fremgår det, at Gilbert Gottfried er gået bort efter længere tids sygdom.

»Udover at have en af comedys mest ikoniske stemmer, var Gilbert en vidunderlig ægtemand, bror, ven og far for sine to børn,« skriver familien i opslaget og fortsætter:

»På trods af, at i dag er en svær dag for os alle, så bedes I blive ved at grine så højt som muligt i Gilberts minde.«

Foruden sin komik gjorde Gilbert Gottfried sig især bemærket med sin skingre stemme.

Den kom han da også flere gange til gode, da han fik til opgave at lægge stemem til både animationsfilm og tv-serier. Blandt andet er han stemmen bag papegøjen Jago i Disneys 'Aladdin'-film og Kraang Subprime i 'Teenage Mutant Ninja Turtles'.

Gilbert Gottfried efterlader sig sin kone gennem 15 år, Dara Kravitz, og parrets to børn, datteren Lily og sønnen Max.