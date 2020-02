Modellen Gigi Hadid og sangeren Zayn Malik har fundet sammen igen.

Det afslører Gigi Hadid på sin Instagram.

Det var om fredagen på Valentinsdag, at Hadid lagde et billede op af Zayn Malik, der står og kigger ind i kameraet med teksten:

»Hej Valentine. Z på farmen. Dec 2019,« står der på billedet.

Vis dette opslag på Instagram HEY VALENTINE Z on the farm ♡ Dec 2019 Et opslag delt af Gi’sposables (@gisposable) den 14. Feb, 2020 kl. 10.47 PST

Der har dog længe været rygter om, at parret var sammen igen. De skulle angiveligt have fundet sammen igen tilbage i december sidste år.

Tilbage i januar blev de to spottet sammen på en restaurant i New York, hvor de skulle have fejret Zayn Maliks fødselsdag på den italienske restaurant II Buco.

Parret var til fødselsdagen også i selskab med Gigi Hadids mor, Yolanda Hadid, hendes bror, Anwar Hadid, og popstjernen Dua Lipa.

Det er lidt over et år siden, at parret sidst gik fra hinanden.

Zayn Malik og Gigi Hadid. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Zayn Malik og Gigi Hadid. Foto: JUSTIN LANE

Det var dog ikke første gang, at de to skiltes. Det gjorde de også tilbage i 2018.

Et brud som de offentliggjorde på sociale medier. Her skrev Zayn Malik på sin Twitter:

»Gigi og jeg har haft et meget kærligt, meningsfyldt og morsomt forhold, og jeg har meget stor respekt for Gigi som kvinde og ven. Hun er så fantastisk. Jeg er meget taknemlig over, at vores fans respekterer denne vanskelige beslutning, vi har truffet og vores ønske om fred og privatliv i denne stund. Vi elsker jer.«

Zayn Malik har tidligere været en del af den engelske popsensation One DIrection, inden gruppen gik hver til sit.