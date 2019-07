Michael Harders og Kathrine Kelså Harders blev sidste år gift på tv i det populære DR-program ‘Gift ved første blik’.

Parret er stadig gift den dag i dag - og nu vender de også tilbage til skærmen.

De to skal nemlig være med i TV 2's kommende sæson af boligprogrammet ‘Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’.

Ifølge TV 2’s egen programomtale medvirker parret i det program, der sendes onsdag den 14. august klokken 20 på kanalen.

Michael og Kathrine Kelså Harders medvirker i TV 2-programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'. Foto: Mastiff/TV 2 Vis mere Michael og Kathrine Kelså Harders medvirker i TV 2-programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'. Foto: Mastiff/TV 2

Her fremgår det også, at parret søger en lejlighed i Aarhus.

Selv har Katrine Kelså Harders og Michael Harders da også løftet en lille smule af sløret. De driver sammen en blog om deres parforhold, og her kunne man tilbage i maj læse, at de var i gang med optagelser til et kommende tv-program.

‘Vi er i gang med optagelser til et tv-program, vi skal medvirke i. Vi kan desværre ikke sige mere på nuværende tidspunkt – andet end at vi forventer premiere engang til efteråret,’ skrev parret dengang.

Michael Harders og Kathrine Kelså Harders flyttede sammen for rullende kameraer under sidste sæson af ‘Gift ved første blik’, og her kunne hele Danmark følge med, da Michael skulle bugsere sin berømte gamer-stol ind i Kathrines lille, hvide lejlighed. Stolen skræmte dog ikke Kathrine væk, og parret er et af de få, der har holdt programmet ud - og også efterfølgende har valgt at blive sammen.

Kathrine og Michael Kelså Harders. Vis mere Kathrine og Michael Kelså Harders.

B.T. mødte parret på musikfestivalen Northside i juni, hvor man også så dem på date tilbage i programmet, og her reflekterede de begge lidt over tiden, der er gået siden de blev gift ved første blik.

»Det virker meget passende at sige, det har været et fuldstændigt sindssygt år,« sagde Katrine Kelså Harders til B.T.

»Jeg gik fra at være evighedssingle og ham nørden, der også var jomfru, til at leve et helt andet liv,« lød det fra Michael Harders til B.T.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Michael og Kathrine i forbindelse med deres medvirken i ‘Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’. Det er dog ikke lykkedes.