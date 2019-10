Kathrine har en ikke særlig udbredt fobi, som kom til udtryk, da parret var ude at handle i den lokale Bilka.

Siden 'Gift ved første blik' sæson fem sluttede, har man kunnet følge Kathrine og Michael på deres fælles blog, hvor de gavmildt deler ud af deres liv og hverdag. Og i et nyt blogindlæg, hvor de opsummerer, hvad der er sket siden sidst, afslører de, at Kathrine har haft en ubehagelig oplevelse.

'Kathrine har grædt i Bilka. Kathrine har nemlig fobi over for maskotter (masklophobia), hvilket er en ægte fobi! Det sker, da vi er på vej ud mod bilen, hvor Michael pludseligt ændrer retning, da han ser en maskot. Kathrine har ikke set den endnu, men opdager den grundet Michaels besynderlige adfærd,' skriver de på bloggen og fortsætter:

'Kathrine vender sig væk, begynder at hyperventilere, og tårerne begynder at trille ned ad hendes kinder. Maskotten kommer mod os, og Michael er nødt til at 'vinke' den væk. Stakkels Kathrine og stakkels maskot, der bare vil sige 'Hej.«

Fobien kom frem under 'Gift ved første blik'

Over for Realityportalen forklarer Kathrine, at hun først er blevet klar over sin fobi for maskotter i sit voksne liv. Hun tror, det stammer tilbage fra, dengang hun var barn, hvor hun uskyldigt drillede en person i maskotkostume, som blev sur på hende. Og selvom det måske kommer bag på mange, så var Kathrines mand forberedt på hendes reaktion inden optrinnet i Bilka.

»Michael var godt klar over, at jeg havde fobi over for maskotter, før jeg begyndte at græde ude i Bilka. I situationen prøvede han at redde mig fra maskotten og vinke den væk, da den kom imod os,« fortæller Kathrine og fortsætter:

»Michael fandt ud af, at jeg havde fobi over for maskotter for første gang, da vi optog ude i Tivoli Friheden til 'Gift ved første blik' sidste år. Vi så nogle maskotter på afstand, som jeg blev meget utilpas ved. Selv da Michael nogle uger senere var i Rusland og sendte Snapchats af maskotter, blev jeg ukomfortabel, selvom det bare var på en skærm og i et helt andet land. Så jeg frabedte mig yderligere maskot-billeder,« slutter hun med et grin.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk: