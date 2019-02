Kathrine og Michael mener ikke, at skæbnen ville have ført dem sammen, hvis de havde mødtes på andre præmisser.

Da ‘Gift ved første blik’ rullede over skærmen i efteråret, var Kathrine fra Silkeborg og Michael fra Aarhus et af de par, der blev smedet sammen.

Det var ikke just, fordi de to fandt melodien fra første øjeblik, da de var gennem mange udfordringer i de fem uger, som eksperimentet varede. I sidste ende endte det dog alligevel med, at Michael og Kathrine valgte at forblive gift, og i dag bor parret sammen og er meget forelskede.

De er dog ikke i tvivl om, at de højst sandsynligt ikke havde fundet hinanden, hvis det ikke havde været gennem ‘Gift ved første blik’:

»Vi har diskuteret mange gange, om vi ville have fundet sammen og været sammen, hvis vi havde mødt hinanden almindeligt, og det har vi konkluderet, at det ville vi ikke. Men jeg tror heller ikke, at det bare er eksperternes skyld, for vi har jo også kæmpet rimelig meget for det efter, at vi er blevet sammen og virkelig presset os selv og ændret os selv,« fortalte Kathrine, da hun og Michael i aftes var i Aftenshowet på DR.

»Men vi har da nok haft det nemmere i forhold til at finde sammen end så mange andre, og det er til dels eksperternes fortjeneste. De har lagt bolden op, og så har vi så skulle sparke den sammen i fællesskab, og det kræver god kommunikation,« forklarer Michael.

»Vi har taget meget forskellige veje i livet, men det har ført os det samme sted. Vi er begge to kærlighedsparate, åbne og villige til at tage eksperimentet seriøst. Og vi fandt ud af, at vi begge to havde den indstilling, at der skulle egentlig gå ret meget galt, før at vi ikke ville give det en chance efter de fem uger. Hvad vi så ikke kunne forvente og ikke turde håbe på var, at vi faktisk sagde ja til hinanden, fordi vi på det tidspunkt var forelskede i hinanden,« tilføjer Michael som forklaring på, hvorfor han og Kathrine netop har fundet hinanden og lykkedes med eksperimentet.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk