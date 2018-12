Skal Michael og Kathrine mon holde jul sammen i år?

Julestemningen er i top hos ‘Gift ved første blik’-parret Michael og Kathrine, som virkelig har fundet kærligheden i DR-programmet. Den står på både julemusik, matchende julesweatre, julechokoladekalendre og gaveræs for parret. Det fortæller Kathrine på deres blog.

Men hvordan skal parret egentligt fejre jul? De er gift, men har jo egentligt kun været sammen i syv måneder – så betyder det, at de fejrer jul hver for sig?

'Her overtrumfede titlen den reelle længde af vores forhold, og ja, selvfølgelig skal vi holde jul sammen,' understreger Kathrine på bloggen.

Det er dog lige før, at Michael og Kathrine for alvor lever op til, at “julen varer lige til påske”, for der er udsigt til en lang fejring af højtiden, som allerede starter den 22. december, hvor Michaels familie kommer forbi parret i Silkeborg til julehygge. Og det stopper ikke der:

'Den 24. december tager vi ud til min farmor og hygger med mad og spil. Første juledag tilbringes sammen med mine forældre, søstre, nevøer og hele molevitten,' skriver Kathrine og fortsætter:

'Og anden juledag skal vi så holde det med den udvidede familie på min mors side. Det bliver en stor dag, for det er første gang, Michael skal møde det meste af den side af familien. Spændende!'

Du kan læse resten af blogindlægget her, hvor Kathrine også fortæller lidt om parrets julegaver til hinanden.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.