Michael og Kathrine har længe overvejet at ophæve den ægtepagt, de lavede i ‘Gift ved første blik’, men det er først nu, de har gjort noget ved det.

Det populære ‘Gift ved første blik’-par Kathrine og Michael sagde ja til hinanden i DR-programmet i 2018, og nu har de for alvor klippet navlesnoren til programmet, det afslører Michael på Instagram.

'Vi har netop ophævet vores ægtepagt – og har altså nu helt normal delingsformue.'



'Når man bliver gift i ‘Gift ved første blik’, så sørger produktionsselskabet for, at begge parter skriver under på en ægtepagt med særeje, så man beholder sit eget i tilfælde af skilsmisse,' fortæller Michael på Instagram.

Til HER&NU fortæller parret, at det oprindeligt var meningen, at de ville have ophævet den på deres 2 års dag i 2020, men det blev ikke gjort, og nu er der flere ting, der har haft afgørende betydning for valget.

Parret har for nylig købt et fælles hus på 152 kvm i Odder, som de overtager 1. april.

»Vi optager så meget gæld sammen, så er det rart, at den anden og vi selv er sikret,« fortæller Katrine til HER&NU, der også kan afsløre andre store beslutninger i forhold til huset.

»Familieforøgelse er en del af planen i en overskuelig fremtid, hvilket også er en af grundene til, at vi rykker i hus nu.«

»Men hvornår det præcis står skrevet i kortene, holder vi for os selv lidt endnu,« fortæller Katrine fortsat.

For Michael er det en helt særlig følelse at ophæve ægtepagten.

»Det er lidt en stor ting – og på en måde er det som at blive gift igen, fordi vi nu bekræfter, at vi altså er all in på at dele alt – ikke mindst resten af livet med hinanden,« afslutter Michael.