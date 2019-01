Kathrine og Michael har nogle helt særlige ting, de gerne vil have opnået i løbet af 2019.

Kærligheden blomstrede for alvor mellem Kathrine og Michael under årets omgang af ‘Gift ved første blik’. De to forblev gift efter programmet sluttede og kunne for nylig fejre et halvt år som mand og kone.

Parret fejrede i år både jul og nytår sammen, og her blev det tid til at fundere lidt over, hvad de godt kan tænke sig at opnå sammen i det nye år.

'Vi vil gerne finde en ny bolig. Det skal være vores “egen” bolig, som vi har valgt sammen, og endnu vigtigere har vi brug for mere plads. Derudover vil vi gerne lave flere videoer, besøge minimum ét land, som ingen af os har besøgt før, og gennemføre Crash Bash på vores PlayStation 2. Det er en hård kamp for os – status lige nu er, at vi har gennemført 47 procent,' fortæller parret på deres blog.

Udover fælles mål har Michael dog også et par personlige nytårsforsætter.

'Jeg vil gerne se flere film, da jeg kun så 25 film i år 2018. Derudover vil jeg gerne lave et nyt stand up-set, komme under 90 kilo og ikke købe morgenmad i 7eleven. Det er bare en meget dyr og dårlig vane. Desuden har jeg et mål om at stille op til DHL Stafetten. Jeg var med for første gang i 2017, men en dårlig hofte gjorde, at jeg ikke kunne stille op i 2018, så derfor er mit mål at træne op til at kunne løbe fem kilometer og tage revanche i efteråret,' forklarer Michael.

Det ser dog anderledes ud for Kathrine med personlige nytårsforsæt. Da hun har det ambivalent med at dele nytårsforsæt med andre, vælger hun derfor at holde sine mål for sig selv, da hun mener, at hun i så fald har større motivationen for at fuldføre dem.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.