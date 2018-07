En velkendt 'Gift ved første blik'-deltager har fået en smuk ring af kæresten.

Katrine Aakjær Nielsen formåede ikke at finde kærligheden, da hun medvirkede i DR-programmet ‘Gift ved første blik’. i 2015. Siden han hun dog selv fundet den, og i starten af 2016 flyttede hun sammen med kæresten Jeppe i en fælles lejlighed.

LÆS OGSÅ: ‘Gift ved første blik’-par er blevet forældre

Parret besluttede sig for at tage endnu et skridt i deres forhold, da de tilbage i september købte hus sammen i Hasselager, som de overtog i marts i år. Og der er vist ingen tvivl om, at det går for parret med at bo sammen. Katrine og Jeppe har i dag været sammen i tre år, og det blev fejret med en ganske særlig gave til Katrine:

LÆS OGSÅ: ‘Gift ved første blik’-Jakob: Sådan går det i dag

'For tre år siden mødte jeg @jeppeschmidt for første gang. I morges overraskede han mig med denne smukke ring. Heldigste mig, skriver Katrine på sin Instagram sammen med et billede af den fine ring.'

Katrine og Jeppe holder i øjeblikket sommerferie på Gran Canaria, hvor de for alvor kan få nydt hinanden og kærligheden.

LÆS OGSÅ: Så meget tjener Geggo og Cengiz

Se den fine ring på billedet herunder:

For 3 år siden mødte jeg @jeppeschmidt for første gang I morges overraskede han mig med denne smukke ring Heldigste mig! #3år #wauwdetgikstærkt #nårmanfinderkærlighedeniUngarn #afallesteder #takfordig @jeppeschmidt #nejdeterikkeenforlovelsesring Et opslag delt af Katrine Aakjær Nielsen (@katrine_hyggehytten) den 20. Jul, 2018 kl. 3.18 PDT

LÆS OGSÅ: ‘Gift ved første blik’-Ulrik: Ane var dårlig i sengen

LÆS OGSÅ: Gravid ‘Gift ved første blik’-deltager afslører kønnet

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.