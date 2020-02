'Det er kun her de seneste år, at jeg har fundet ud af, at jeg ikke er mindre værd eller forkert som menneske, fordi min BMI er over 25.'

Sådan skriver den tidligere 'Gift ved første blik'-deltager Kathrine Kelså Harders i et lang blogindlæg mandag. I opslaget afslører hun åbent og ærligt, at hun tidligere har kæmpet med anoreksi.

'Jeg har døjet med et negativt syn på min krop, næsten lige så længe jeg har været bevidst om den,' skriver hun og fortæller, at hendes forstyrrende syn på kroppen begyndte allerede tilbage i de tidlige skoleår:

'Mit tidligste minde om min holdning til min krop er fra, da jeg gik i 2. klasse. Jeg kan huske, at jeg stod i skolegården, og lige den dag havde jeg ikke nogle at lege med. Jeg kan huske, jeg tænkte, at det var, fordi jeg var tyk, at de ikke gad at lege med mig. Men den tanke, jeg tænkte bagefter, er endnu mere bekymrende.'

'Jeg tænkte, at hvis jeg nu bare kunne spise mig så tyk, at jeg kunne bruges som hoppepude, så ville de andre gide at lege med mig, og jeg ville være noget værd i deres øjne - være til gavn for dem.'

27-årige Kathrine Kelså Harders fortæller også, at hendes selvforagt i teenageårene langtsomt udviklede sig til en besættelse efter perfektion.

'Jeg spiste virkeligt minimalt, og selvom mine efterskolekammerater opfordrede mig til at spise igen og igen, så troede jeg, at de ville synes, at jeg var ulækker, fordi jeg var tyk og spiste. Selv når jeg endelig spiste noget, så kastede jeg det op bagefter.'

'Jeg husker det, som om alle omkring mig var perfekte, og den eneste, der ikke var det, var mig.'

Måden, Kathrine Kelså Harders begyndte at få det bedre med sin krop på, var ved at begynde til psykolog. I begyndelsen så hun psykologen hver eneste uge i tre måneder, hvilket hjalp hende med at 'rydde op i de negative tankemønstre'.

Efter et halvt år fyldte de negative tankemønstre betydeligt mindre, men Kathrine Kelså Harders fortæller, at hun helt frem til de tidlige 20'ere 'i ny og næ' alligevel fik en trang til kaste op, når hun havde spist for meget.

'Nu er jeg næsten fri for den form for selvhad, selvom jeg nogle dage godt kan være sur på billedet i spejlet eller synes, at mine lår er for store. Heldigvis tror jeg ikke længere, at jeg ikke fortjener det samme som alle andre. Jeg tror nu på, at min krop ikke definerer mit værd, og jeg ved, at jeg er elsket for lige præcis den, jeg er,' skriver hun.

Til B.T. fortæller Kathrine Kelså Harders og hendes 'Gift ved første blik'-mand, Michael Kelså Harders, hvorfor de har valgt at dele Kathrines personlige historie:

»Jeg er kommet ud på den anden side, og hvis vi kan overbevise så meget som bare én anden person om, at deres krop ikke er lig deres værd, så er dét det hele værd,« siger Kathrine og bliver suppleret af Michael:

»Vi har altid holdt en åben og ærlig stil på vores blog, og vi vil gerne være med til at nedbryde tabuer - lidt ligesom jeg for eksempel gjorde ved at fortælle, at jeg mistede min mødom i programment dengang.«

Parret fortæller endvidere, at de indtil videre kun har fået positive reaktioner på at være så ærlige, som de er på deres blog, og derfor havde Kathrine faktisk ikke de store betænkeligheder ved at fortælle om spiseforstyrrelsen.

»Selvfølgelig er det grænseoverskridende, og jeg har da tænkt tanken om, hvorvidt det ville kunne bruges imod mig, men den tanke har jeg slået væk igen. Og hvis der alligevel er nogle, som ikke kan lide det, så er det noget, de selv må ligge og rode med.«