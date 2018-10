En velkendt 'Gift ved første blik'-deltager løfter nu sløret for, hvad hendes lille pige hedder.

I starten af 2017 blev ‘Gift ved første blik’-deltageren Lene Kristine Konrad fra 2015-udgaven og kæresten Tobias forældre til en lille søn, Ebbe. Lene og Tobias mødte hinanden kort inden, at ‘Gift ved første blik’ blev vist på tv, og sidenhen har kærligheden varet ved. Tilbage i november 2017 kunne parret fejre to år sammen, og i tidligere i år kunne Lene afsløre på sin Instagram-profil, at hun var gravid igen, og at det var en lille pige, der var på vej denne gang.

Lene havde termin den 31. august, men familien måtte vente lidt i spænding, da den lille ny først ankom fredag den 7. september. En lille prinsesse, som nu har fået sig et fint navn:

'Kender I det, når man får nummer to barn 20 måneder efter barn et, og i starten er man bare sådan helt høj på looove og fødsels-endorfiner, og man tænker, at det er da ikke noget problem, den klarer vi nemt, tænk at jeg var så bekymret for det. Og så, omkring de tre uger inde, begynder realiteterne at melde deres ankomst,' skriver Lene på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Overskuddet er spist op af søvnløse nætter, den lille gylper konstant, den store vil have iPad’en NU, der er ikke noget rent tøj, vi har glemt at købe mælk, og ingen kan overskue at gå ned med skraldet og de titusind lortebleer. Men så er det jo godt, at det på en eller anden magisk måde stadig er vidunderligt at gå fra tre til fire, måske også fordi lille Elin er så sindssygt nuttet.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk