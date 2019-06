Katrine Aakjær Nielsen var i 2014 med i DR’s succesfulde program ‘Gift ved første blik’.

Nu er hun blevet mor for første gang.

Det skriver hun på sin Instagram-profil, hvor hun deler et billede af den nyfødte pige.

‘Hej hej fra Karla Aakjær Schmidt, som landede i vores arme d. 18/6 kl. 03:19,’ skriver Katrine Aakjær Nielsen i sit opslag og tilføjer, at lille Karla vejer 4166 gram og ‘52 lækre centimeter.’

‘Vi er begge intet mindre end lykkelige’, skriver den tidligere DR-deltager videre.

Katrine Aakjær Nielsen har da også tidligere på sin Instagram-profil været åben om det faktum, at parret ventede barn.

I december delte hun således et opslag på sin profil, der viste et scanningsbillede og teksten ‘Miraklet gror, lykken er stor’ skrevet med bogstaver fra spillet Scrabble.

Katrine Aakjær Nielsen har også delt billeder af sin højgravide mave, og så sent som for tre dage siden delte hun også et billede og skrev, at hun nu snart skulle være mor.

‘41+4 og stadig med en stædig lille rad i dunken. Dog ved vi, at dette blev vores sidste søndag i ægte tosomhed, og dermed også min sidste søndag uden verdens smukkeste titel: Mor,’ skrev hun.

Katrine Aakjær Nielsen blev i 2014 gift med Jakob Bay i ‘Gift ved første blik’, og de to fortsatte deres forhold efter programmet.

Kærligheden mellem dem holdt dog ikke, og de gik fra hinanden i foråret 2015.

Siden har Katrine Aakjær Nielsen altså mødt kæresten Jeppe, og de bor i dag sammen.