Ghita Nørby har været hårdtarbejdende skuespiller hele livet, og hun valgte på et tidspunkt at sende sin søn, Giacomo Campeotto, på kostskole.

Noget, hun i dag ikke lægger skjul på skete af grunde centreret om hende selv, skriver Billed-Bladet.

I tv-programmet 'Jim og Ghita på nye eventy', som skuespilleren lavede sammen med debattør og stylist Jim Lyngvild,, arbejdede hun sammen med sønnen, som var bag kameraet.

Det var et vellykket samarbejde, fortæller hun nu i et interview med Billed-Bladet. Hun fortæller dog også, at de i forbindelse med arbejdet på tv-serien genbesøgte Sorø Akademi, hvor sønnen gik på kostskole.

Skuespillerinden Ghita Nørby, sangeren Dario Campeotto og deres søn, Giacomo. Foto: Ukendt Vis mere Skuespillerinden Ghita Nørby, sangeren Dario Campeotto og deres søn, Giacomo. Foto: Ukendt

»Ja, det var jo en genoplevelse af at have efterladt min unge der. Jeg glemmer det aldrig. Det gør jeg ikke. Min beslutning var både egoistisk og praktisk. Den var begge dele,« siger Ghita Nørby og fortsætter:

»Giacomo var en begavet dreng, og jeg synes ikke, han skulle lide under, at jeg piskede rundt og lavede så mange spektakler og arbejdede døgnet rundt og så videre og så videre. Det fortjente han ikke, så derfor besluttede jeg sådan.«

Hun understreger dog, at hun ikke fortryder. Det mener hun ikke, man skal gå og bruge sin tid på.

Forholdet mellem mor og søn har skullet repareres, men i dag er alt tilgivet, lyder det i bladet.

I det store interview fortæller Ghita Nørby også kort om interviewet med Radio24syvs journalist Iben Maria Zeuthen, som blev meget omtalt på grund af en tilspidset situation. Et interview, som har gjort, at Nørby normalt ikke inviterer journalister hjem til sig længere.

I forbindelse med radiosagen fortalte sønnen Giacomo Capeotto, at man måtte kende hele historien, inden man kritiserede moren for at have talt hårdt til journalisten.

»Man skal selvfølgelig tale ordentligt til hinanden, det skal man da. Men jeg har ikke været der. Vi ved ikke, hvad virkelighedens afsæt imellem de to mennesker har været,« sagde sønnen dengang til B.T. og uddyber:

»Jeg må sige, jeg kender hende ret godt, ikke, og hun er et rimeligt kultiveret menneske. Det er uheldigt for alle parter.«

Ghita Nørby har sønnen sammen med sin eksmand skuespiller Dario Campeotto.