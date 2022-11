Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ghita Nørby er en person, som i mange år har fyldt i de danske avisers spalter.

Størstedelen af tiden har det handlet om hendes skuespilskarriere, men i de senere år er hun også nået forsiderne af andre og mere negative grunde.

Hun har nemlig været hvirvlet ind i flere shitstorme i kølvandet på interviews, som er gået helt skævt. Og det har ikke været sjovt, fortæller hun til Alt for damerne.

»Det gør sindssygt ondt. Det er ikke sjovt. Det er bestemt ikke sådan, at jeg tænker, 'jahhh, hvornår kommer den næste shitstorm?' For det gør da ondt pludselig at blive beskyldt for at være en dårlig kollega og et modbydeligt svin. Det bliver jeg ked af. For det vil jeg aldrig nogensinde være,« fortæller hun til mediet.

Det gik første gang galt tilbage i 2019, hvor 24syvs journalist Iben Maria Zeuthen besøgte Ghita Nørby.

De to gik mildest talt skævt af hinanden, og undervejs i radiointerviewet fik Ghita Nørby blandt andet sagt, at Iben Maria Zeuthen var 'dybt åndssvag' og 'dum'.

Interviewet varede kun en time, selvom der var sat syv af, og efterfølgende rasede debatten mellem danskerne, hvor flere mente, at Ghita Nørby havde været alt for grov.

Efterfølgende forklarede Ghita Nørby, at hun ikke havde været tryg ved situationen.

»Det var mærkeligt at sidde og kigge ind i en bevidsthed, hvis eneste ønske var at manipulere og ødelægge mig,« forklarede hun fra scenen til åbningen af Nordisk Kulturfestival i Kalundborg, ifølge SN.dk.

Her skulle hun også sagt, at hun aldrig igen ville interviewes.

Det postulat holdt nu ikke, og i 2021 gik det galt igen. Denne gang med Simi Jan i 'Go aften Live', hvor de skulle snakke om Ghita Nørbys opvækst i Nyhavn.

Men allerede ved det første spørgsmål gik det skævt, og som interviewet udviklede sig fik Ghita Nørby kaldt værtens spørgsmål for 'idiotiske', 'dumme', 'uforståelige' og 'underlige'.

Det hele kulminerede med en knap så venlig opfordring fra skuespilleren til journalisten.

»Nu må du altså holde op! Kan du ikke godt vænne dig til, at når du interviewer folk at spørge dig selv indvendigt: 'Hvordan har jeg det egentligt, hvad er det egentligt, jeg gerne vil vide?'. Altså helt seriøst, tænk dig om, lad være med alle de der idiotiske spørgsmål,« lød det.

Ghita Nørby har sammen med Jim Lyngvild og Anne Sophia Hermansen skrevet en bog om netop shitstorme.

Den skulle være udkommet 1. november, men er blevet udskudt, da Jim Lyngvild ikke var tilfreds med den fysiske kvalitet af bogen.