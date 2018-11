83-årige Ghita Nørby har arbejdet sammen med den afdøde skuespiller Morten Grunwald et utal af gange gennem karrieren, og hun var selv en stor beundrer af Olsen Banden-stjernen.

»Det berører mig dybt at Morten er død, og jeg beundrede ham og har spillet sammen med ham og arbejdet med ham mange gange,« siger Ghita Nørby.

Den folkekære skuespillerinde spillede blandt andet over for Morten Grunwald i Bille Augusts prisbelønnede film 'Stille Hjerte' fra 2014, hvor de to spillede mand og kone. Det var også Morten Grunwalds sidste film. Ifølge Ghita Nørby besad Morten Grunwald noget helt særligt som skuespiller.

»Jeg beundrede hans kunstneriske sans og hans styrke og kraft,« fortæller Ghita Nørby, som sender varme tanker til Morten Grunwalds kone Lily Weiding i den svære tid.

»Jeg tænker nu forfærdeligt meget på hans vidunderlige kone,« lyder det fra Ghita Nørby

Skuespilleren Morten Grunwald sov onsdag stille ind efter længere tids kræftsygdom, oplyser hans nære familie til Politiken. Morten Grunwald blev 83 år.

Morten Grunwald har gennem sin karriere været teaterdirektør på Betty Nansen teatret, teaterlederr på Østre Gasværk og Bristol Teatret, men skuespilleren er i offentligheden bedst kendt for sin ikoniske rolle som Benny i de 14 Olsen Banden-film.

I alt har Morten Grunwald medvirket i mere end 50 film, ligesom han har medvirket i en lang rækker teaterproduktioner såvel som tv-serier.