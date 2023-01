Lyt til artiklen

Sent søndag aften sov Lise Nørgaard stille ind, 105 år gammel.

Det kan også mærkes i hjemmet i Holte, hvor Ghita Nørby mandag morgen hørte, at kvinden bag 'Matador' var gået bort.

»Jeg er stor beundrer af hende. Jeg synes, hun er et forbillede for den tid, hun levede i. En kæmper og et forbillede og en kvinde, som er så enorm at se op til – på alle, på alle måder,« siger Ghita Nørby til B.T.

Ikke mindst vil den 87-årige skuespillerinde huske Lise Nørgaard for, hvordan hun bar sig selv – lige til det sidste.

(ARKIV) Journalist og forfatter Lise Nørgaard i København, den 15. maj 2011.

»Hun var altid så skøn at se på. Den måde, hun som kvinde holdt sig, den æstetik, hun havde, den frisure, hun havde, det tøj, hun gik i, den måde, hun passede sig selv – om jeg så må sige – æstetisk på, er for mig simpelthen så smukt, at det kan ikke beskrives,« siger Ghita Nørby.

Hun lærte Lise Nørgaard at kende som kvinden bag 'Matador', hvor hun selv for 45 år siden spillede rollen som Ingeborg Skjern.

Og selv om det er mange år siden, så er der ikke gået det mindste skår af Ghita Nørbys begejstring for Lise Nørgaard gennem tiden.

»Jeg kan desværre ikke prale med at være hendes nære ven, men jeg kendte hende igennem 'Matador' og vores arbejde der,« forklarer Ghita Nørby.

»Men jeg er en stor, stor beundrer af hende. Jeg synes, hun er et forbillede for os alle sammen.«