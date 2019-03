Et af det seneste døgns helt store debatemner på de sociale medier og i avisspalterne er Radio24syv-interviewet med skuespiller Ghita Nørby.

Her raser den folkekære skuespiller af adskillige omgange mod journalist Iben Maria Zeuthen, som hun overfuser flere gange i løbet af den timelange session.

Ghita Nørby har tidligere sagt, at hun slet ikke ville have noget at gøre med programmet 'Hele Danmarks Ghita' længere.

Torsdag kommer hun med en ekstra kommentar til DR.

»Radio24syv udnytter denne her situation, så jeg tier bare stille,« siger den 84-årige skuespiller til mediet.

Iben Maria Zeuthen var påvirket af sit interview med Ghita Nørby.

Da hun bliver spurgt ind til, hvad hun mener med, at radiokanalen udnytter situationen, konstaterer hun bare, at det er radiokanalens historie, og der ikke er noget at gøre ved det.

Overfor filmmagasinet Ekko har hun ikke haft de mest flatterende ord tilovers for sin oplevelse med Iben Maria Zeuthen og programmet.

'Der er ikke noget at sige. Den dummeste historie i hele verden,' skriver Ghita Nørby til filmmagasinet i en mail.

Til DR fortæller programchef Mads Brügger, at det hele har foregået efter bogen. Overfor det medie udviser han ikke umiddelbart nogen bekymring over, at den folkekære skuespiller mener, at hun føler sig udnyttet.

Mads Brügger.

Da B.T. talte med Brügger onsdag havde han kun roser til overs for journalist Iben Maria Zeuthen og programmet.

»Det her er dokumentarisme i sin reneste og fineste form. Ghita Nørby er, og det er uden for enhver tvivl, fuldstændigt klar over, at hun bliver interviewet. Hun er meget bevidst om situationen. Så giver hun los. Jeg ser ingen grund til at holde det tilbage eller ikke sende det. Det er jo en del af den person, som Ghita Nørby er.«

Skuespillerens søn Giacomo Campeotto har haft følgende kommentar til det debatskabende interview:

»Man skal selvfølgelig tale ordentligt til hinanden, det skal man da. Men jeg har ikke været der. Vi ved ikke, hvad virkelighedens afsæt imellem de to mennesker har været,« siger sønnen og uddyber:

Synes du, at Radio24syv burde have bragt interviewet med Ghita Nørby?

»Jeg må sige, jeg kender hende ret godt, ikke, og hun er et rimeligt kultiveret menneske. Det er uheldigt for alle parter.«

Iben Maria Zeuthen havde aftalt et syv timer langt interview med Ghita Nørby. Men allerede fra journalisten træder ind ad døren, kan man høre, at der ikke er en specielt god kemi mellem de to parter.

På trods af det fortsætter der, men må stoppe med at optage flere gange undervejs. Ghita Nørby virker især til at være irriteret på journalistens udstyr.

»Jeg har næsten aldrig set noget så åndssvagt, som dig og dine ørebasser og den der mikrofon, som du nu sidder og allerede har ondt i armen af. Det er det mest dumme, jeg nogensinde har set, og det gør hvertfald, at du aldrig får noget fornuftigt ud af mig,« siger skuespilleren.

Senere siger Ghita Nørby råt for usødet:

»Du er så dum. Du har ikke lov til at være det. Det har du altså ikke. Du må ikke være så åndssvag.«

Du kan lytte til programmet Hele Danmarks Ghita ved at klikke her.