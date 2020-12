Ghita Nørby er tydeligvis en svær kvinde at imponere. Det må selv Mads Mikkelsen sande.

For selvom han er en af tidens mest anerkendte danske skuespiller, og han sågar netop har overtaget en vaskeægte Hollywoodrolle fra selveste Johnny Depp, så er den 85-årige skuespillerinde ikke helt tilfreds med ham.

I den nyeste udgave af Se og Hør fortæller hun i hvert fald, at der er alt for mange danske skuespillere, som ikke taler forståeligt nok på skærmen – og at en af dem er Mads Mikkelsen, som hun sågar har et øgenavn til.

»Jeg synes, man skal bruge sit sprog, så andre kan forstå, hvad man siger. Fordi vi som skuespillere kan fortælle en historie,« udtaler hun til ugebladet og fortsætter:

Mads Mikkelsen. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Mads Mikkelsen. Foto: ETTORE FERRARI

»Når man ser og hører en skuespiller som Mads Mikkelsen – som jeg holder meget af – hvorfor taler han sådan? Når vi taler privat, kan jeg godt forstå ham, men foran kameraet bliver det til ren mumlen. Det plejer jeg at kalde ham: Mumleren,« siger Ghita Nørby, der dog anerkender, at det trods mumleriet er gået Mads Mikkelsen »meget godt«.

Mads Mikkelsen har i den grad været på alles læber, siden han i slutningen af november fik rollen som troldmanden Gellert Grindelwald i filmen 'Fantastiske skabninger', der er baseret på 'Harry Potter'-skaberen J.K. Rowlings opslagsværk af samme navn.

Rollen var i første omgang tiltænkt Johnny Depp, der sågar havde nået at indspille en enkelt scene, men stjernen blev tvunget til at sige op efter at have tabt en sag mod tabloidavisen The Sun, der havde omtalt Depp som 'hustru-voldsmand'.

Du kan læse meget mere om Johnny Depps fald fra tinderne lige her.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mads Mikkelsen, men det har ikke være muligt.