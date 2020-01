Gennem de sidste 62 år har hun været en af del af dansk film- og teaterindustri, og så er hun lige fyldt 85 år i starten af januar.

Netop alderen er noget, der fylder meget hos en af dansk filmhistories største stjerner: Ghita Nørby.

»Jeg spekulerer meget over min alder. Over livets afslutning. Og det vanskelige ved at forholde sig til de ting. Jeg synes, det er svært,« siger skuespilleren i et interview med Alt for damerne.

Ghita Nørby fortæller i interviewet, at hendes hoved og krop har svært ved at enes om, hvad den 85-årige krop kan holde til i det daglige.

Ghita Nørby kunne i 2017 fejre sit 60-års jubilæum. Nu fortæller hun til Alt for damerne, at hun spekulerer meget over sin alder og livets afslutning. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Ghita Nørby kunne i 2017 fejre sit 60-års jubilæum. Nu fortæller hun til Alt for damerne, at hun spekulerer meget over sin alder og livets afslutning. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Mit hoved tror stadigvæk, at jeg kan alt, men min krop siger 'nej, det kan du ikke'. Og jeg kan ikke forene de to ting. Jeg gør nogle ting, som jeg kommer til at bøde forfærdeligt for bagefter. Kropsligt. Men jeg er dårlig til at forstå det,« siger hun til Alt for damerne.

Blandt de ting, som Ghita Nørby foretager sig, men som hun efterfølgende skal bøde for kropsligt, er blandt andet gåture med nogle af hendes venner, der også har hunde.

»(...) For nogle søndage siden gik vi fra den ene til den anden ende af Bernstoffparken og tilbage igen. Men næste dag kunne jeg næsten ikke gå. Og det er jo, fordi jeg pludselig ikke kan gå fem-seks kilometer mere. Det kan jeg ikke. Men det synes jeg, at jeg kan. Og skal. Oppe i hovedet,« siger hun og fortsætter:

»Og jeg nyder det, mens jeg gør det, men så kommer regningen altså. Og den er ikke sjov. Men selvom jeg får den ene regning efter den anden, så er jeg dårlig til at tage højde for det,« siger Ghita Nørby i interviewet.

Ghita Nørby har gennem sin karriere medvirket i adskillige film og serier. Her ses hun sammen med Dirch Passer i filmen 'Pigen og pressefotografen' fra 1963. Foto: Flemming Adelson Vis mere Ghita Nørby har gennem sin karriere medvirket i adskillige film og serier. Her ses hun sammen med Dirch Passer i filmen 'Pigen og pressefotografen' fra 1963. Foto: Flemming Adelson

I takt med at skuespilleren bliver ældre, er det ikke blot et den fremskredne alder, der fylder i hendes hoved.

Også livets afslutning er noget, som Ghita Nørby bruger tid på at tænke over.

»Det kan man jo ikke lade være med. Og det er ikke, fordi jeg har nogen angst for døden. Men jeg spekulerer på, hvornår det sker, og hvad der sker,« siger hun.

Den 85-årige skuespiller fortæller endvidere, at hun håber på at kunne blive boende i sit hus i Holte og stadigvæk klare sig selv i takt med, at hun bliver ældre.

Ghita Nørby har også medvirket i tv-serien 'Matador' fra 1978-1982, hvor hun spillede rollen som Ingeborg. Her ses hun i midten af billedet med Buster Larsen ved sin side. Foto: Henning Thempler Vis mere Ghita Nørby har også medvirket i tv-serien 'Matador' fra 1978-1982, hvor hun spillede rollen som Ingeborg. Her ses hun i midten af billedet med Buster Larsen ved sin side. Foto: Henning Thempler

»Og jeg håber virkelig ikke, at jeg pludselig bliver helt forringet, så jeg ikke kan klare mig. Det er så sørgeligt. Gud være lovet er der jo nogen, der kan tage sig af en, hvis det sker, men det må også være mærkeligt. Jeg har altid været et vældig selvstændigt menneske,« siger Ghita Nørby.

85-årige Ghita Nørby kunne i 2017 fejre 60-års jubilæum. Det gjorde hun, da hun optrådte i rollen som Sarah Bernhardt i Folketeatrets opsætning af 'Sarah'.

Gennem sin efterhånden lange karriere er Ghita Nørby blevet kendt for sin medvirken i film og serier som eksempelvis 'Baronessen fra benzintanken', 'Far laver sovsen' og 'Matador'.

Senest har skuespilleren blandt andet medvirket i filmene 'Før Frosten', 'Harpiks' og i Netflix-serien 'Hjem til jul'.