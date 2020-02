»Ikke engang dét kan du sige som et menneske!«

Sådan lød blot én af de barske kommentarer, som skuespiller Ghita Nørby i marts sidste år sagde til den tidligere Radio 24syv-journalist Iben Maria Zeuthen.

I det famøse interview, der tog overskrifter landet over, kom de to kvinder bestemt ikke godt ud af det med hinanden.

Og den dårlige stemning mellem de to gav i den grad et indblik i, at den 85-årige skuespillerinde har et iltert temperament, hvilket blandt andet medførte, at Iben Maria Zeuthen blev kaldt både dum og idiot.

Ghita Nørby har efterfølgende kun givet begrænset med kommentarer om episoden, og i de kommentarer, hun har givet, har hun umiddelbart ikke givet udtryk for, at hun gjorde eller sagde noget forkert i interviewet.

Men mandag formåede Michael Meyerheim faktisk at få Ghita Nørby til at indrømme, at hun gik over stregen dengang.

Det gjorde han i programmet 'Meyerheim & Stjernerne', der kan ses på TV 2 Play.

»Som jeg opfatter det, så sker der fejl på begge sider,« siger Meyerheim til Ghita Nørby og fortsætter:

Ghita Nørby. Foto: HAUERBACH, PETER Vis mere Ghita Nørby. Foto: HAUERBACH, PETER

»Journalisten gør ikke nok for at tilpasse sig situationen og sørge for, at du har det godt, men jeg vil så også sige, at du går over stregen.«

Og det er her, at Ghita Nørby afbryder og giver ham ret:

»Ja, det gør jeg da. Det gør jeg,« siger hun i programmet, før hun dog hurtigt forklarer, at hun kun snakkede sådan, fordi hun blev 'provokeret og irriteret'.

Selvom Ghita Nørby indrømmer over for Meyerheim, at hun gik over stregen i episoden med Iben Maria Zeuthen, så er der ikke meget anger at spore hos den 85-årige skuespillerinde.

Da Michael Meyerheim afspiller en et-minut-lang lydoptagelse af det famøse interview, er Ghita Nørby nærmest ved at falde ned af stolen af grin.

Skuespillerinden griner og fniser højlydt og tager sig på et tidspunkt hovedrystende til panden, da hun i optagelsen hører, Iben Maria spørge, om de skal 'tage en kop te'.

»Synes du virkelig, man kan snakke sådan til folk,« spørger Meyerheim efter lydoptagelsen.

»Jamen du må jo tage situationen i betragtning. Jeg går jo ikke rundt og snakker sådan med dig eller andre mennesker. Det gør jeg da ikke. Det er den situation,« svarer Ghita Nørby, som senere i interviewet afslører, at hun dog blev såret af de efterfølgende reaktioner.

Iben Maria Zeuthen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Iben Maria Zeuthen. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg blev meget ked af det. Det må jeg indrømme. Jeg blev ked af mig selv. Det gjorde jeg. Jeg var ked af, at der i starten var mennesker, der troede, at jeg til dels var alkoholiker og til dels dement. Det var meget at få at vide.«

B.T. har været i kontakt med Iben Maria Zeuthen for at høre, om hun har en kommentar til Ghita Nørbys udtalelser.

Den nuværende DR-journalist bekræfter, at hun har været i kontakt med Michael Meyerheim omkring programmet, men fortæller, at hun ikke selv har set det, og at hun ikke har lyst til at deltage i et interview på nuværende tidspunkt.

Du kan se hele Michael Meyerheims interview med Ghita Nørby her.